Cette batterie en sel marin va changer les règles du jeu : elle est jusqu’à 4 fois plus puissante que celles au lithium

Les batteries au lithium sont extrêmement coûteuses à fabriquer par rapport à ces nouvelles batteries.

Les nouvelles batteries peuvent tout changer

Jusqu’à présent, nous avions à peine une batterie amovible dans notre téléphone portable en grande partie parce que cela endommageait sa durée de vie. Le lithium a été un allié précieux de l’humanité dans le dernier volet de la révolution technologique que nous vivons, mais il a toujours eu une série de problèmes qui rendaient son extraction assez difficile et coûteuse, ce qui a provoqué à plus d’une occasion une certaine instabilité politique dans les régions riches en ce minéral précieux.

Maintenant, il semble que les règles du jeu vont changer. L’ère du lithium pourrait prendre fin très bientôt grâce à des batteries au sel marin qui semblent être ultra bon marché et avoir une capacité jusqu’à 4 fois supérieure à celle du lithium. Un bond quantitatif et qualitatif dans un secteur de la technologie qui subit une énorme pression de la part des consommateurs et des développeurs.

La batterie qui va tout changer

Selon Euronews, un groupe de chercheurs a fabriqué une nouvelle et bon marché batterie qui peut avoir jusqu’à quatre fois la capacité du lithium. Jusqu’à présent, le lithium était le protagoniste dans le monde des batteries, mais cette batterie au sulfure de sodium, un composant extrait du sable marin, la rend beaucoup plus écologique, bon marché et facile à recycler que toutes les options technologiques existantes dans le monde entier jusqu’à présent. C’est donc un saut qualitatif mais aussi quantitatif, car cela pourrait permettre une plus grande autonomie pour les voitures électriques et les téléphones portables.

Elle a jusqu’à 4 fois la capacité du lithium

Les chercheurs de l’Université de Sydney sont convaincus d’avoir fait une découverte qui peut être un véritable tournant pour la technologie. Étant une énergie renouvelable, utile et facile à utiliser, les batteries au sulfure de sodium pourraient fournir une grande capacité, réduire les coûts et augmenter la durée de vie des batteries.

Pendant ce temps, jusqu’à présent, la plupart des batteries étaient au lithium, mais dans le passé, d’autres variantes ont été utilisées, comme la batterie nickel-fer proposée par Thomas Edison il y a 113 ans et qui pourrait être réutilisée.

Les batteries au sulfure de sodium ne sont pas non plus une nouveauté, car elles font l’objet de recherches depuis plus de 50 ans avec un certain succès. Alors que le lithium est extrêmement coûteux et de plus en plus difficile à trouver, les batteries au sulfure de sodium sont pratiquement inépuisables et ont un fonctionnement simple grâce à la capacité qu’ont eu les chercheurs de les améliorer pour éliminer les problèmes qu’elles pouvaient avoir.

Ainsi, les batteries au sulfure de sodium pourraient être un avenir idéal si elles finissent par réussir et peuvent être produites en masse. Cela pourrait changer de nombreux aspects de la vie actuelle, tels que la mobilité urbaine, dont la principale contrainte est précisément l’autonomie réduite, et ces batteries pourraient résoudre ce problème.

Il s’agit d’une batterie qui peut être produite avec des éléments provenant de la mer.

Plus précisément avec du sulfure de sodium, qui est facile, bon marché et rapide à obtenir.

Ces batteries ont jusqu’à quatre fois plus de capacité que les batteries actuelles.

