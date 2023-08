Quelle est la différence entre supprimer et désinstaller une application sur l’iPhone ?

La désinstallation d’une application au lieu de la supprimer peut être une excellente façon d’économiser de l’espace sur notre iPhone.

Nous allons vous expliquer quelle est la différence entre supprimer et désinstaller une application sur iPhone. Parce que ce n’est pas la même chose. Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’espace de stockage sur notre iPhone et précisément, l’une d’entre elles est de désinstaller une application au lieu de la supprimer complètement de notre appareil avec la possibilité de la réinstaller en un seul clic.

Une application occupe de l’espace sur notre iPhone de deux façons très différentes. D’une part, l’espace de l’application elle-même et, d’autre part, les contenus que nous y stockons. Ainsi, en désinstallant une application de notre iPhone, nous ne perdons pas ses données, mais nous libérons l’espace occupé par cette application spécifique sur notre appareil. Que ce soit l’iPhone ou l’iPad.

Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’espace sur notre iPhone, mais il est possible que nous supprimions parfois des données que nous voulions conserver, telles que celles stockées par certaines applications. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de les supprimer, nous pouvons plutôt les désinstaller. Pour cela, il faudra suivre les étapes suivantes que nous vous montrons ci-dessous:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Touchez la section Général. Accédez à Stockage de l’iPhone. Recherchez l’application que vous voulez désinstaller et entrez dedans. Touchez Désinstaller l’application.

Si vous avez suivi les étapes avec succès, l’application sera désinstallée de votre iPhone ou iPad sans que ses données soient perdues, car elles resteront stockées. Une preuve que le processus a été effectué correctement est que si la réponse est affirmative, à côté du nom de l’application que nous avons désinstallée, l’icône d’un nuage avec une flèche vers le bas apparaîtra.

Si vous touchez l’icône de cette application, elle se réinstallera sur votre iPhone ou iPad si vous souhaitez la récupérer. Par conséquent, désinstaller et supprimer une application n’est pas la même chose. Bien que si vous voulez économiser plus d’espace, la deuxième option est plus efficace, en réalisant la première, vous pouvez également économiser de l’espace pour d’autres éléments.

De petits trucs peu connus que iOS propose, tels que la désactivation d’un paramètre pour économiser la batterie, la possibilité de verrouiller des applications avec Face ID ou les modes de concentration pour avoir un iPhone différent en fonction de la situation.



