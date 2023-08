L’astéroïde des 10 000 milliards de dollars pourrait changer le monde et la technologie pour toujours

De plus, ce pourrait être le noyau éteint d’une planète.

Cela pourrait être le noyau exposé d’une planète | Image: NASA

Dans l’espace, il y a un astéroïde errant qui est considéré comme le plus précieux de l’histoire. Sa valeur estimée est de 10 000 000 000 000 000 dollars. Un chiffre peu courant et qui attire fortement l’attention car il s’agit d’une richesse indéniable. Il n’est donc pas surprenant que des pays tels que les États-Unis cherchent à se faire une place dans cette immense fortune et aient déjà commencé les recherches sur ce corps céleste rocheux. Plus précisément, l’astéroïde porte le nom de « Psyche », qui est également le nom de la mission que la NASA souhaite envoyer sur ce corps.

La NASA s’intéresse aux astéroïdes depuis un certain temps, car elle a déjà eu du succès avec DART. Ce n’est pas non plus le seul astéroïde qui pourrait renfermer d’immenses richesses en son sein, car l’astéroïde 2012 DA14 possède également une richesse évaluée en milliards de dollars.

Cependant, cette nouvelle mission n’a pas pour seul objectif d’extraire les richesses minérales de l’astéroïde. Elle vise également à comprendre comment pourrait être le noyau d’une planète.

La mission Psyche

La NASA a de grandes aspirations pour cette mission, elle a donc prévu un budget colossal de 1 milliard de dollars, selon Novaceno dans l’article publié par Jim Bell, professeur d’astronomie à l’Université d’Arizona et participant au projet.

Découvert en 1852, c’est l’astéroïde métallique le plus grand dont nous avons connaissance. Cela a attiré l’attention de nombreuses personnes car il pourrait être le noyau éteint d’une planète qui peuplait autrefois notre système solaire. Les noyaux planétaires sont généralement composés de nickel et de fer, ainsi que d’autres métaux capables de résister aux températures extrêmement élevées à l’intérieur de la planète. Il est donc fort probable que l’étude du noyau nous permette d’en savoir plus sur la composition de notre planète.

C’est pourquoi la NASA se prépare à lancer un satellite pour en apprendre davantage sur lui. Il entreprendra un long voyage passant par Mars jusqu’à ce qu’il soit en mesure de recueillir des informations sur l’astéroïde, sur lequel il restera en orbite variable afin d’en apprendre davantage. Il est clair que les aspirations liées à cet astéroïde ne sont pas uniquement scientifiques, car depuis plusieurs décennies, nous envisageons en tant qu’espèce la possibilité d’exploiter les richesses minérales des astéroïdes, car la plupart d’entre eux sont métalliques. Alors que la rareté commence à affecter les réserves minérales de notre planète, il ne reste plus qu’à regarder vers le haut.

En résumé :

Psyche a été découvert en 1852 et c’est l’astéroïde métallique le plus grand dont nous avons connaissance.

L’astéroïde Psyche est estimé à 10 000 trillions de dollars grâce à sa richesse minérale.

La rareté de notre planète nous pousse à envisager la possibilité d’exploiter d’autres corps célestes pour en tirer profit.

L’importance scientifique de Psyche est très élevée, car elle nous apporte une connaissance très importante sur la formation des astéroïdes et sur la richesse minérale des noyaux planétaires .

. On pense d’ailleurs que Psyche pourrait être un noyau planétaire.

