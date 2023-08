Cette série a dépassé « Stranger Things » et continue de faire fureur grâce à son retour aux livres

Cette série a dominé le sommet cette année.

La dernière saison de Stranger Things a été absolument apothéotique

Stranger Things est sans aucun doute la série la plus emblématique du catalogue de Netflix, elle est absolument magistrale et même si cette année elle a eu une concurrente sur Amazon Prime Video, ce qui est clair, c’est que la série est devenue un véritable symbole générationnel. Cependant, elle a été surpassée cette année par une autre série de Netflix qui visait également les plus hauts sommets et qui n’a jamais atteint le niveau d’excellence de Stranger Things. C’est pourquoi, en attendant la dernière saison de la géniale série des enfants de Hawkins, nous allons vous parler de cette autre série.

La série qui a dévoré Stranger Things cette année

Geralt de Rivia est un chasseur de sorciers. Il porte son épée en argent avec fierté et sa mission, bien qu’il soit détesté par tous ceux qui l’entourent, est de protéger les habitants de la planète sur laquelle il vit. Ainsi, avec ses compétences amplifiées en tant que mutant et sa capacité à faire de l’alchimie, il se consacre à assassiner des ennemis brutaux qui terrorisent les populations et les villages du monde entier. Des griffons gigantesques aux bêtes d’outre-tombe. Cependant, tôt ou tard, il se retrouvera impliqué dans des intrigues liées aux différents royaumes et à l’empire de Nilfgaard, des problèmes à la cour et avec la fille d’une reine qui a des pouvoirs exceptionnels.

La série s’appelle The Witcher, car elle est restée huit semaines consécutives dans le Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix, démontrant un niveau d’audience et de visionnage diabolique. Dans tous les cas, elle ne parvient pas à dépasser le total historique mondial de Stranger Things, mais elle a battu la première saison qui paradoxalement est celle qui a le moins d’heures de visionnage.

Ainsi, voyons ce qui fait que cette troisième saison vaut la peine huit semaines après sa sortie :

Voir un peu d’Henry Cavill en vaut toujours la peine. Il fait un travail formidable.

L’intrigue retrouve un peu le charisme des livres, se concentre davantage sur leur adaptation de manière cohérente et ne part pas trop dans tous les sens.

Les effets spéciaux et les valeurs de production sont élevés et très réussis.

En général, les intrigues de cour, la fantasy créée par l’auteur des livres et les personnages sont très intéressants.

Cette troisième saison explore de manière très intéressante la triade Geralt-Yennefer-Ciri.

Malheureusement, cette série a une intrigue très irrégulière. Les deux premières saisons ont laissé des impressions mitigées, tandis que la troisième semble être la plus solide jusqu’à présent. Cependant, Henry Cavill, le pilier de la série et expert du Sorceleur, quitte et sera remplacé par Liam Hemsworth dans son rôle de Geralt de Rivia. Cette nouvelle a été accueillie avec une certaine crispation par le public, Cavill étant l’une des raisons pour lesquelles de nombreux fans regardaient la série.

Cavill a toujours été un fervent défenseur du canon des livres par rapport aux scénaristes et aux showrunners qui ont opté pour un style d’adaptation plus libre et simple. Pour cette raison et en raison des dissensions internes, il a décidé de partir car il ne s’est pas senti à l’aise avec l’approche.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez regarder les trois saisons de The Witcher sur Netflix si vous avez un abonnement à l’un des plans d’abonnement.

