Qu’est-il advenu du mythique Movie Maker, l’éditeur vidéo de Microsoft qui aurait pu tout changer

Revivez l’histoire du mythique Movie Maker, l’éditeur de vidéos disponible sur Windows qui nous permettait d’ajouter du texte et des transitions, de couper des clips et bien plus encore.

C’est ainsi que l’interface de Movie Maker, l’éditeur de vidéos disponible sur les ordinateurs avec Microsoft, était.

Si dans votre enfance, adolescence ou âge adulte, vous avez utilisé un PC sous Windows, vous vous souvenez sûrement du mythique Movie Maker. C’est le nom de l’éditeur vidéo disponible sur les ordinateurs Windows entre le début des années 2000 et le début des années 2010. Si nous analysons maintenant ses fonctions, elles nous semblent sûrement très limitées, mais la réalité est qu’à l’époque, c’était vraiment génial de pouvoir éditer des vidéos avec Movie Maker.

Malheureusement, ce programme n’est plus disponible, mais il vaut la peine de jeter un coup d’œil en arrière pour savoir ce qu’il est devenu. Ses plus de 10 ans d’existence lui ont permis de devenir l’un des outils mythiques de Windows. Nous vous racontons ci-dessous comment son développement s’est déroulé et les outils qu’il offrait aux utilisateurs pour l’édition de vidéos.

Voici l’histoire de Movie Maker, le mythique éditeur vidéo

Nous étions le 14 septembre 2000 lorsque Windows Movie Maker a été officiellement lancé. C’est ainsi qu’un programme d’édition de vidéos est né, qui a marqué une époque et que nous pouvons considérer aujourd’hui comme un véritable classique dans le monde de l’informatique. Comme son nom l’indique, Windows Movie Maker était disponible sur ces ordinateurs Windows en tant que logiciel.

Cet éditeur vidéo permettait aux utilisateurs d’ajouter des clips vidéo, de les couper et de les fusionner pour créer un montage, en plus d’appliquer différents filtres d’image pour jouer avec son apparence. Parmi les fonctions figuraient également l’intégration de la musique et des voix off, l’ajout de transition de slides et l’ajout de textes et de titres. En somme, les utilisateurs pouvaient facilement éditer des vidéos comme s’ils étaient des réalisateurs de cinéma.

Une des grandes particularités de Movie Maker est qu’il avait une interface très simple, ce qui permettait à l’utilisateur d’accéder rapidement aux fonctions qu’il voulait utiliser et de réduire ainsi le temps consacré à l’édition. Une fois le montage terminé, le logiciel Windows permettait de l’exporter dans différents formats et même de le partager directement sur d’autres plateformes telles que YouTube.

L’importance de Movie Maker pour Microsoft a décliné au fil des années, c’est pourquoi la société a décidé que le programme devait être intégré à Windows Live Essentials en 2012. Peu de temps après, Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un produit discontinué et a cessé de lui apporter un support. Nous ne pouvons plus utiliser Movie Maker sur notre PC, mais nous nous en souvenons toujours comme un programme mythique qui nous a permis de jouer à être des réalisateurs de cinéma il y a quelques années.

Il n’est plus nécessaire de recourir entièrement à votre ordinateur si vous souhaitez éditer une vidéo. Gardez à l’esprit qu’il existe des applications pour éditer des vidéos sur les téléphones mobiles avec des outils très avancés, tels que Adobe Premiere Rush ou VivaVideo. Si vous souhaitez continuer à utiliser certaines des fonctions de Movie Maker sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser des programmes comme Microsoft Photos et Clipchamp.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :