Si vous voulez un téléphone portable qui se charge rapidement, voici les marques que vous devez choisir

Sur le marché, vous pouvez trouver des téléphones mobiles avec une puissance de charge allant jusqu’à 240 W, comme celui-ci de realme // Image: Urban Tecno.

La charge rapide est devenue l’un des éléments les plus courants parmi les téléphones mobiles actuels. En réalité, il est difficile de trouver de nouveaux terminaux avec des puissances de charge inférieures à 15-18 W. Bien que la plupart des fabricants misent sur la charge rapide, certains le font plus intensément que d’autres. Si vous voulez un téléphone qui se charge rapidement, dans cet article nous vous dirons quelles sont les marques sur lesquelles vous devriez vous concentrer.

Il y a un aspect commun entre les 3 fabricants qui proposent les smartphones qui se chargent le plus rapidement, et c’est qu’ils sont tous chinois. Grâce au travail de ces marques, vous pouvez profiter d’un téléphone portable avec une grande batterie qui se charge en seulement 20 minutes, voire moins. Voyons quelles sont ces entreprises auxquelles vous devriez accorder la priorité et d’autres données très intéressantes sur la vente de téléphones mobiles avec charge rapide ces derniers mois.

Les marques de téléphones mobiles avec les charges rapides les plus puissantes

Si vous voulez vous procurer le téléphone mobile avec la charge rapide la plus puissante, vous devriez vous concentrer sur le catalogue de smartphones de realme. La marque chinoise peut se vanter d’avoir développé la charge la plus rapide, intégrée dans le realme GT 3. Ce smartphone supporte rien de moins que 240W de puissance, ce qui lui permet de charger la batterie de 4 600 mAh en entier en moins de 10 minutes.

Comme nous l’avons dit, actuellement ce realme GT 3 est le téléphone qui charge le plus rapidement sur le marché, aucun autre n’atteint ces 240W. C’est idéal lorsque vous vous retrouvez avec un téléphone sans batterie juste avant de quitter la maison, car il a besoin de seulement 4 minutes avec le chargeur pour obtenir la moitié de son énergie. De plus, il est également important de souligner que le chargeur 240W est inclus dans la boîte, ce qui vous évite d’avoir à acheter l’adaptateur séparément.

Dans le catalogue de realme, le realme GT Neo 3 se charge également extrêmement rapidement. Attention, ce téléphone a deux versions, une de 80W et une autre de 150W. Nous faisons référence à cette dernière, qui permet au téléphone de se charger complètement en seulement 16 minutes. Il est également livré avec le chargeur, encore un point positif pour realme.

La deuxième marque sur laquelle vous devriez vous concentrer est Xiaomi, car dans son catalogue se trouve le Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition. Ce smartphone a plusieurs caractéristiques intéressantes, mais il en est une qui attire fortement notre attention : la charge rapide de 210W. Cette puissance permet à la batterie de 4 300 mAh de ne nécessiter que 9 minutes seulement pour atteindre 100%. Malheureusement, ce terminal n’est pas disponible à la vente en France.

La troisième marque à laquelle vous devez prêter attention est Vivo, qui propose un Vivo iQOO 10 Pro qui se charge avec une puissance impressionnante de 200W. Grâce à cette charge rapide, le téléphone atteint 100% après seulement 10 minutes branché sur le chargeur. Encore une fois, nous avons affaire à une marque basée en Chine qui mise sur une charge rapide de plus de 200W, dans ce cas pour charger une batterie de 4 700 mAh.

Contrairement à il y a quelques années, les utilisateurs n’ont plus besoin de plusieurs heures pour recharger complètement leur téléphone, un changement qui se reflète parfaitement dans les ventes. Selon une étude de Counterpoint Research, les ventes de téléphones mobiles avec des charges rapides supérieures à 10W représentaient près de 80% du total des ventes au cours du premier trimestre de 2023.

La croissance par rapport aux autres années est impressionnante : les ventes de smartphones à charge rapide ont représenté 74% du total au cours du T1 2022 et seulement 29% au T1 2018. Des aspects tels que la connectivité 5G et la puissance accrue des processeurs nécessitent plus d’énergie de la part du terminal, il est donc positif de savoir que la charge rapide s’améliore au même rythme pour que les utilisateurs aient besoin de moins de temps avec le chargeur.

Loin de ralentir, le développement de la puissance de charge continue avec d’excellentes perspectives. En réalité, en février de cette année 2023, Xiaomi a présenté une charge rapide impressionnante de 300W qui charge une batterie de 4 100 mAh en seulement 5 minutes. Ces chiffres confirment simplement que Xiaomi est l’une des marques que vous devez choisir si vous recherchez un téléphone qui se charge rapidement.

