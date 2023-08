Avec cette application, vous pourrez saisir du texte sur l’écran verrouillé de votre iPhone

Votre écran de verrouillage personnalisé grâce à une application qui vous permet d’insérer du texte dedans.

Avec cette application, vous pourrez insérer du texte dans l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Nous allons vous expliquer comment ajouter un texte personnalisé à l’écran de verrouillage de l’iPhone. Grâce à iOS 16, l’écran de verrouillage de notre appareil peut être entièrement personnalisé, et nous allons en profiter pour pouvoir ajouter du texte, entre autres choses, et lui donner une touche encore plus personnelle.

Donc, si vous voulez que sur votre écran de verrouillage de l’iPhone apparaissent du texte, des rappels, des notes, des messages ou des phrases inspirantes, avec cette application gratuite que nous allons vous montrer, vous pourrez le faire facilement et rapidement.

L’écran de verrouillage de l’iPhone plus personnel que jamais

Et oui, nous voyons l’écran de verrouillage de notre iPhone de nombreuses fois par jour, alors pourquoi ne pas avoir quelque chose que nous voyons souvent personnalisé selon nos goûts ? Et pas seulement en termes de personnalisation, ajouter du texte à votre écran de verrouillage peut être vraiment utile pour pouvoir vous rappeler des choses importantes en regardant simplement l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Il est évident que pour ce genre de choses, vous pouvez utiliser des applications de calendrier ou de rappels, mais parfois, les choses importantes ne sont pas seulement des événements ou des tâches, elles peuvent aussi être des phrases qui font office de mantra.

Comment ajouter du texte à l’écran de verrouillage de votre iPhone

Pour pouvoir ajouter un type de texte à l’écran de verrouillage de l’iPhone, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Téléchargez l’application Any Text gratuitement sur l’App Store. Cliquez sur Commencer. Écrivez ce que vous voulez voir apparaître sur votre écran de verrouillage. Avant de cliquer sur Terminé, cliquez sur le bouton de la roue dentée en haut à droite pour personnaliser davantage votre texte.

Vous pourrez changer la mise en page du texte et le mettre en gras, par exemple. De plus, il y a aussi la possibilité d’afficher ce texte avec un fond transparent. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette application, c’est qu’à chaque fois que vous appuyez sur son widget, elle s’ouvrira pour vous permettre d’avoir un texte différent, ce qui est très utile.

Une fois que vous avez modifié le texte selon vos préférences, ensuite, vous devrez l’ajouter à votre écran d’accueil afin de pouvoir le voir à chaque fois que vous allumez l’écran de votre iPhone. Une excellente façon de le personnaliser et, surtout, de le rendre personnel. Mais rappelez-vous, ce n’est pas la seule façon de personnaliser un iPhone.

