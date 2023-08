Le plus grand expert en IA est prêt pour la fin du monde : il a tout pour survivre

C’est un plan directeur pour éviter l’apocalypse.

Sam Altman a fait de grandes déclarations ces derniers mois

Sam Altman est devenu l’une des personnes les plus suivies de l’année dernière. Toutes ses déclarations et ses plans futurs sont pris en compte. D’une part, il souhaite scanner nos yeux en échange d’argent, tandis que parallèlement, il a lancé une entreprise pour nous rendre immortels. Cependant, l’une des choses qui a attiré l’attention est qu’il a tout préparé pour la fin du monde et, comme il se doit, il espère être l’un des survivants.

Plan A : arrêter le jugement dernier

Comme s’il s’agissait de l’équipe hétéroclite composée d’un T-800, de Sarah Connor et de John Connor, le représentant principal de l’IA dans le monde a un plan pour arrêter le jugement dernier au cas où les intelligences artificielles deviendraient hors de contrôle. Il s’agit d’un bouton rouge de panique que l’on peut trouver sur son ordinateur MacBook. Cet ordinateur l’accompagne toujours, c’est pourquoi il porte généralement un sac à dos afin de l’avoir toujours avec lui. Son objectif est simplement d’éteindre l’IA si les choses deviennent dangereusement incontrôlables.

Si l’IA prend conscience d’elle-même, ou si elle commence à donner des réponses qui peuvent être dangereuses pour la santé des gens, Sam Altman se sentira obligé d’appuyer sur le bouton métaphorique sur son ordinateur portable.

Si tout échoue : un bunker sophistiqué

Sam Altman sait exactement ce qu’il fera lorsque le monde s’effondrera. Il semble que cela soit une réalité qu’il accepte, car il s’est préparé consciencieusement pour se sauver lui-même en cas d’effondrement de l’humanité, comme le relate GenBeta.

Je ne veux pas y penser. J’ai des armes, de l’or, de l’iodure de potassium, des antibiotiques, des batteries, de l’eau, des masques à gaz de l’armée israélienne et un grand morceau de terre à Big Sur où je peux m’envoler – Sam Altman

Ainsi, l’expert en IA est préparé pour la fin de l’humanité. Son plan de voler vers Big Sur n’est pas une folie. Au contraire, c’est l’une des zones les moins peuplées de Californie, il n’aurait donc pas de voisins gênants qui pourraient lui usurper le bunker.

De toute façon, ce plan pourrait être qualifié de « narcissique », car il est conçu pour sauver uniquement lui-même, peu importe ce qui arrive au reste de la planète. Cependant, il a également assuré qu’il ne souhaite pas y penser, car c’est un sujet qui ne lui est pas agréable.

Cependant, il ne semble pas que cela soit planifié de manière à ce qu’il n’ait pas pensé à tout, car tout semble être minutieusement prévu pour garantir sa survie.

Il est prêt à se rendre dans un bunker en Californie si les choses dégénèrent.

Il est situé sur une parcelle de terre dans l’une des régions les moins peuplées de la région.

Il a suffisamment de ressources pour survivre, y compris des pilules contre les radiations, des masques à gaz et des armes.

