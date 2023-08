AirDrop sur Android: grâce à cette application, vous pouvez envoyer des fichiers depuis votre téléphone vers d’autres appareils Apple

Grâce à WarpShare, vous pouvez envoyer des fichiers depuis votre Android vers d’autres appareils Apple via AirDrop.

Un Samsung Galaxy S23 Ultra à côté d’un iPhone 14 Pro

AirDrop reste l’une des fonctionnalités les mieux notées par les utilisateurs de l’écosystème Apple, et l’une des principales raisons pour lesquelles ils ne envisagent même pas d’abandonner leurs iPhone pour des appareils Android. Bien que Google travaille à renforcer son alternative à AirDrop, avec Nearby, le fonctionnement excellent du système d’Apple entre ses appareils n’a toujours pas de rival.

C’est pourquoi certains développeurs indépendants de la scène Android continuent de chercher le moyen d’utiliser AirDrop sur Android. Et petit à petit, ils se rapprochent de plus en plus.

WarpShare vous permet d’utiliser AirDrop sur Android (plus ou moins)

Un des derniers outils à voir le jour est WarpShare, l’une des premières applications qui permet vraiment d’utiliser AirDrop sur Android pour envoyer des fichiers vers un appareil Apple.

L’application a été créée par le groupe derrière le développement de l’une des ROM les plus célèbres pour Android, MoKee. Pour fonctionner, elle utilise le même protocole AWDL (Apple Wireless Direct Link) que celui utilisé par AirDrop sur les appareils Apple.

Ainsi, l’application permet d’envoyer des fichiers depuis un appareil Android vers un appareil Apple via AirDrop, mais pas dans l’autre sens. L’application est open source et peut être téléchargée totalement gratuitement. Dans nos tests, nous avons pu vérifier qu’elle fonctionne parfaitement tant qu’elle a été correctement configurée. Pour cela, il vous suffit de suivre ces étapes :

Téléchargez et installez WarpShare sur votre appareil Android. Sur votre appareil Apple, configurez AirDrop en mode « Tout le monde » au lieu de « Contacts seulement » pour pouvoir découvrir votre appareil Android. Assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi Sur votre appareil Android, ouvrez WarpShare et choisissez l’appareil Apple auquel vous souhaitez envoyer le fichier. Ensuite, sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager. Sur l’appareil Apple, acceptez l’envoi du fichier et choisissez l’emplacement où vous souhaitez le sauvegarder.

C’est tout. Bien que ce ne soit pas une alternative 100% fonctionnelle à AirDrop, le fonctionnement est plus que correct et peut être très utile pour ceux qui utilisent quotidiennement des appareils Apple et d’autres marques. Une autre option consiste à utiliser NearDrop, le clone de Nearby Share compatible avec macOS.

Télécharger WarpShare (F-Droid)

