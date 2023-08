Cette smart TV Xiaomi a une résolution 4K, mesure 50 pouces et bénéficie d’une réduction de 100 euros

Merci à cette offre d’Amazon, vous pouvez renouveler votre salon avec une impressionnante smart TV.

C’est ainsi que la smart TV de Xiaomi se présente.

Si vous souhaitez renouveler votre salon, l’une des télévisions intelligentes de Xiaomi peut être la meilleure option. Grâce à cette offre d’Amazon, vous avez l’un de ceux que nous avons le plus recommandés à portée de main, c’est très tentant. La Xiaomi TV F2 peut être à vous avec 100 euros de réduction sur sa version de 50 pouces.

Notre protagoniste n’arrive pas seulement avec un écran de qualité qui affiche vraiment bien, mais elle se déplace avec fluidité grâce à Fire TV OS. Le système d’exploitation créé par Amazon lui permettra d’accéder à une immense variété de contenu, vous ne manquerez absolument rien. Nous vous expliquons tout sur la smart TV chinoise.

Achetez la smart TV de Xiaomi avec une réduction

La première chose qui attirera votre attention est le devant de ce téléviseur, avec un grand écran de 50 pouces qui s’étend jusqu’au bord grâce à des bordures très serrées. De plus, il est livré avec une résolution 4K pour que vous puissiez profiter au maximum de votre contenu préféré en appréciant même les plus petits détails.

Fire TV OS est un bon système d’exploitation, une interface bien conçue et avec un App Store qui mettra à votre disposition les meilleures applications de séries et de films. Peu importe si vous êtes plus Netflix, Filmin, Disney+ ou YouTube, votre téléviseur deviendra le centre de divertissement ultime.

Alexa est également disponible sur le téléviseur Xiaomi, cela ne pouvait pas manquer compte tenu du fait que le logiciel a été créé par Amazon. Il vous suffit de l’invoquer à partir du bouton que vous trouverez sur la télécommande et de lui poser n’importe quelle question, elle sera toujours là pour vous aider. Mais attention, quand vous vous habituerez à sa compagnie, vous ne pourrez plus vous en passer.

Vous l’avez constaté, vous pouvez ramener à la maison une bonne télévision intelligente avec une grande réduction. De plus, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous l’aurez chez vous rapidement et totalement gratuitement. Gardez à l’esprit qu’il a été mis en vente pour près de 450 euros, vous pouvez économiser de l’argent et commencer à en profiter dès maintenant.

