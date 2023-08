La nouvelle tablette de Xiaomi est l’achat le plus intelligent : une baisse de prix importante avec Snapdragon 870 et 8840 mAh

Tu as la puissance pour exécuter n’importe quelle application, un grand écran de qualité, un bon système de haut-parleurs et une réduction de 70 euros.

Vous pouvez utiliser cette tablette pour dessiner ou prendre des notes grâce à sa compatibilité avec le stylet optique de Xiaomi // Image: AndroAall.

Elle n’est sur le marché que depuis un mois, mais la Xiaomi Pad 6 voit déjà son prix chuter considérablement pour que vous puissiez l’acheter beaucoup moins cher. Nous vous avons déjà dit dans notre analyse que cette Xiaomi Pad 6 est une tablette de très bon rapport qualité-prix, grâce à un écran de bonne qualité, un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 870, un bon système de haut-parleurs et une batterie qui offre 2 à 3 jours d’autonomie.

Comme nous l’avons dit, bien qu’elle soit encore récente, vous pouvez déjà économiser une belle somme en achetant la Xiaomi Pad 6. La réduction est proposée par AliExpress Store, où vous pouvez acheter le modèle 6GB+128GB pour seulement 330 euros. Pour cela, vous devez utiliser le code coupon ES70 dans la fenêtre de paiement, c’est très simple. Comme son nom l’indique, vous économisez 70 euros sur l’achat de la nouvelle tablette Xiaomi et vous la recevez chez vous en seulement 3 jours sans frais de livraison.

Nous avons vérifié dans la boutique officielle de Xiaomi que le prix de vente recommandé de la Xiaomi Pad 6 est de 399,99 euros. La tablette est également généralement en promotion sur Amazon, mais elle tourne habituellement autour de 360 euros. Sans plus attendre, nous vous disons pourquoi cette Xiaomi Pad 6 est l’achat le plus intelligent si vous recherchez une tablette performante et abordable.

Xiaomi Pad 6 pour seulement 330 euros, le meilleur achat

Le design est un élément essentiel d’une tablette, car vous devez vous assurer qu’il s’agit d’un appareil confortable et résistant. En tenant compte de nos tests, nous pouvons vous assurer que cette Xiaomi Pad 6 a un design fin, léger et raffiné, ce qui rend l’expérience d’utilisation très agréable. Notez qu’elle a une épaisseur de 6,91 millimètres et un poids de 490 grammes, elle est donc également très confortable à emporter avec vous lorsque vous êtes en déplacement.

L’un des grands atouts de cette tablette est qu’elle est équipée d’un écran LCD de 11 pouces, d’une résolution de 2880 x 1800 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une luminosité de 550 nits. Cet écran offre de très bons résultats en général, avec des images nettes, des couleurs précises et une fluidité impressionnante. Tant cet écran que l’excellent système audio font de cette Xiaomi Pad 6 une très bonne tablette pour regarder des vidéos, des séries et des films.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Qualcomm Snapdragon 870 est le processeur qui travaille à l’intérieur. C’est un chip très puissant qui vous permet d’utiliser la tablette pour regarder du contenu multimédia, rechercher des informations sur le navigateur, accéder aux réseaux sociaux, jouer ou éditer des images. Vous pouvez également l’utiliser pour dessiner ou prendre des notes en classe, car elle est compatible avec le stylet optique de Xiaomi.

La Xiaomi Pad 6 est livrée avec MIUI 14 basé sur Android 13, vous n’avez donc pas besoin d’attendre de mise à jour pour profiter des nouveautés. Au fait, son système de caméra est composé d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Cela indique que vous pouvez utiliser la tablette pour prendre des photos, enregistrer des vidéos et participer à des appels vidéo.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Pad 6 avec le code FR45

La cerise sur le gâteau est une grande batterie de 8840 mAh qui peut vous offrir environ 2 à 3 jours d’utilisation normale. Même si vous êtes très exigeant, vous n’aurez pas besoin de la recharger avant la nuit. Un autre point positif est que la charge rapide est de 33W, donc la charge prend environ 2 heures. De plus, le chargeur 33W est inclus dans la boîte.

Notre conclusion est qu’il est difficile de trouver une tablette aussi complète pour 400 euros. Si l’on considère qu’elle est désormais à 330 euros, trouver une meilleure option est encore plus difficile. L’offre de la Xiaomi Pad 6 se termine ce lundi 28 août dans la matinée, vous n’avez donc que quelques heures pour l’acheter pour seulement 330 euros sur AliExpress Store. Bien sûr, vous obtiendrez l’une des meilleures tablettes du marché.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :