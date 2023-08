Écoutez de la musique sans perte pour 50 euros avec ces écouteurs sans fil en offre de lancement

La nouvelle version des SoundPEATS est en train de révolutionner le marché des écouteurs bon marché.

Les SoundPEATS Air4 renouvellent la puce Qualcomm et ajoutent des améliorations dans le son lors des appels.

Si vous avez besoin de bonnes écouteurs bon marché qui vous offrent un son spectaculaire et vous font économiser beaucoup d’argent, les SoundPEATS Air4 peuvent être à vous pour 50 euros sur Amazon avec une réduction de lancement de 25%. L’offre est valable jusqu’au 3 septembre, vous avez encore du temps, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Il s’agit d’une nouvelle version de la célèbre 3e famille du fabricant chinois.

Si vous recherchez une expérience auditive exceptionnelle et une véritable révolution en termes de qualité de son sans fil, ne cherchez pas plus loin que les écouteurs SoundPEATS Air4. Ces écouteurs sans fil avec annulation de bruit ont été méticuleusement conçus pour offrir une qualité sonore qui rivalise avec la clarté et la profondeur d’un CD, sans aucune perte, et ont été équipés d’une gamme de fonctionnalités qui vous laisseront impressionné.

Achetez les SoundPEATS Air4 au meilleur prix avant que le coupon ne soit épuisé

Les SoundPEATS Air4 portent l’expérience d’écoute de musique au niveau supérieur grâce au puissant chip Qualcomm QCC3071. Cela indique que vous pourrez profiter d’un audio impeccable et haute résolution, ainsi que de la compatibilité avec les codecs aptX Adaptive, garantissant une qualité sonore imbattable.

Imaginez vous plonger dans votre musique ou vos podcasts préférés sans les distractions du monde extérieur. Les SoundPEATS Air4 rendent cela possible grâce à leur technologie de cancelación adaptative de ruido, respaldada por 6 micrófonos stratégiquement ubicados. Vous bénéficierez d’une réduction du bruit de plus de 20 dB dans la plage de fréquence de 40 à 1500 Hz, vous permettant de profiter de votre contenu avec une clarté cristalline et sans interruptions.

Les haut-parleurs de 13 mm dans chaque écouteur offrent non seulement un son plus large et naturel, mais vous fourniront également des graves profonds et enveloppants. Chaque note, chaque détail et chaque nuance sonore prendront vie, vous permettant d’expérimenter la musique telle que l’artiste l’a conçue et enregistrée en studio.

Les préoccupations concernant la durée de vie de la batterie appartiennent au passé. Les SoundPEATS Air4 sont conçues pour offrir jusqu’à 6,5 heures de lecture continue, et avec l’étui de charge, vous pouvez profiter d’un total de jusqu’à 26 heures d’utilisation. Profitez de votre musique préférée toute la journée sans vous soucier de manquer d’énergie.

Avec l’application SoundPEATS, vous aurez un contrôle total sur vos écouteurs. Des réglages personnalisés aux égalisations précises, vous pourrez ajuster le son selon vos préférences, garantissant une expérience auditive personnalisée.

La connectivité Bluetooth 5.3 des SoundPEATS Air4 garantit non seulement une connexion solide et stable, ainsi qu’une consommation minimale d’énergie, mais permet également la connexion multipoint. Connectez-les à deux appareils en même temps, vous permettant de passer facilement de votre musique à vos appels, en maximisant la polyvalence.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui pourraient intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

