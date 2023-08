Avec cette astuce simple de WhatsApp, vous pourrez connaître le contenu des notes vocales sans les écouter

Voici comment utiliser LuzIA, un chatbot WhatsApp similaire à ChatGPT, pour transcrire les fichiers audio et ainsi connaître leur contenu sans les écouter.

Découvrez comment connaître le contenu des fichiers audio de WhatsApp sans avoir à les écouter

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, et les notes vocales sont devenues l’une des fonctionnalités les plus utilisées dans le client de messagerie propriété de Meta, car elles vous permettent d’envoyer un message rapidement sans avoir à déployer le clavier de votre téléphone portable et à écrire un texte.

Mais cela a aussi son revers, car souvent, vous recevez des fichiers audio de plus de 5 minutes de durée et il est difficile de trouver le temps pour les écouter.

Pour cette raison, nous allons vous parler aujourd’hui d’une astuce simple de WhatsApp grâce à laquelle vous allez pouvoir connaître le contenu d’un fichier audio sans même avoir à l’écouter.

Comment connaître le contenu d’un fichier audio de WhatsApp grâce à LuzIA

La façon la plus simple de connaître le contenu d’une note vocale de WhatsApp sans l’écouter est d’utiliser LuzIA, un chatbot IA similaire à ChatGPT créé par une entreprise espagnole qui vous permet de transcrire les messages vocaux en texte de manière vraiment simple.

Donc, la première chose que vous devez faire est d’ajouter LuzIA à votre compte WhatsApp, et pour cela, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au site web de LuzIA via ce lien

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton Essayez-le sur WhatsApp

Cela ouvrira votre application WhatsApp et une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous indiquer que le compte LuzIA a été trouvé

Enfin, pour commencer à interagir avec le chatbot via WhatsApp, il vous suffit de toucher l’option Continuer la discussion et de lui envoyer un message pour commencer

Une fois que vous avez installé LuzIA sur votre WhatsApp, vous pouvez commencer à utiliser ce chatbot pour transcrire les messages vocaux en texte, et pour cela, vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone Android

Localisez le fichier audio que vous souhaitez transcrire

Maintenez-le enfoncé pour faire apparaître la barre d’outils en haut et appuyez sur l’icône Transférer

Sélectionnez le chat de LuzIA dans la liste et appuyez sur le bouton Envoyer situé en bas à droite de l’application

En faisant cela, vous verrez que le fichier audio a été envoyé au chat de LuzIA et en quelques secondes, le chatbot IA vous affichera la transcription de la note vocale sous forme de texte comme s’il s’agissait d’un message ordinaire.

