MIUI célèbre ses 13 ans et Xiaomi le fête avec un parcours de l’interface de toutes ses versions

Nous voyageons dans le temps pour analyser la brutale évolution de MIUI, la couche de personnalisation des appareils Xiaomi.

Xiaomi célèbre les 13 ans de vie de MIUI en nous montrant l’évolution du logiciel année après année // Image: Xiaomi.

En 2010, Xiaomi est né et avec lui l’un de ses produits les plus importants de son histoire, MIUI. Tout comme l’entreprise, MIUI a 13 ans en 2023 et Xiaomi souhaite le célébrer avec une revue de l’interface du logiciel dans toutes ses versions. Bien que 13 ans se soient écoulés depuis sa création, la réalité est que les utilisateurs ont déjà pu profiter de 15 éditions différentes de MIUI, avec de grandes différences entre MIUI 1 et l’actuel MIUI 14.

Si vous avez déjà possédé un téléphone portable ou une tablette Xiaomi, vous connaissez certainement bien le fonctionnement de cette couche de personnalisation qui s’exécute au-dessus d’Android. Il est également possible que vous ayez essayé MIUI sur les smartphones Redmi Note et les téléphones POCO, car ils disposent également de cette couche de personnalisation en raison de la relation étroite de ces entreprises avec Xiaomi. Sans plus tarder, voyons comment MIUI a évolué de 2010 à aujourd’hui.

Voici l’évolution de MIUI en 13 ans d’existence

13 ans et 15 versions différentes composent l’histoire de MIUI, l’une des couches de personnalisation les plus populaires aux côtés d’autres comme OneUI et OxygenOS. Le logiciel développé par Xiaomi maintient une cohérence esthétique et se caractérise par offrir de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs. L’une après l’autre, voyons à quoi ressemblait l’interface de chaque version de MIUI.

MIUI 1

Le 16 août 2010, la première version de MIUI, connue sous le nom de MIUI 1, a été dévoilée au grand jour. Elle était basée sur Android 2.2.x Froyo et incluait des applications telles que Notes, Musique, Galerie et Sauvegarde. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, MIUI 1 disposait d’une interface propre à l’époque, avec un design simple et des fonctionnalités limitées.

MIUI 2

Peu de temps après, nous avons assisté au lancement de MIUI 2, une version avec laquelle Xiaomi améliorait l’expérience utilisateur en perfectionnant l’interface et en ajoutant plus d’options de personnalisation. En somme, le but de ce MIUI 2 était de corriger les défauts de la première version.

MIUI 3

L’histoire de la couche de personnalisation de Xiaomi se poursuivait avec MIUI 3, qui avait pour base Android 2.3 Gingerbread. Dans cette version, MIUI accueillait déjà le support des thèmes, offrant différentes options pour jouer avec le design de l’interface. Ainsi, MIUI se confirmait comme l’une des couches offrant le plus d’outils de personnalisation aux utilisateurs.

MIUI 4

Xiaomi a frappé fort avec le lancement de MIUI 4, une version qui prenait comme référence Android 4.0. Cette couche comprenait des applications propres à Xiaomi, comme un lecteur vidéo, un lecteur de musique et une boutique d’applications.

Par ailleurs, elle était également dotée d’un antivirus grâce à la collaboration avec Tencent. MIUI 4 disposait d’autres fonctionnalités qui nous semblent normales aujourd’hui, comme la mise au point tactile de l’appareil photo, mais qui étaient révolutionnaires à l’époque.

MIUI 5

Avec MIUI 5, nous pouvons déjà observer des changements importants dans le design, beaucoup plus semblables aux systèmes d’exploitation actuels. En plus de l’aspect esthétique, les modifications de l’interface ont également été essentielles pour rendre l’expérience utilisateur plus simple et plus rapide.

MIUI 6

Un an plus tard, après le lancement de MIUI 5, MIUI 6 a fait son entrée sur le marché. Contrairement à la version précédente, qui mettait l’accent sur le design, MIUI 6 visait à augmenter les fonctionnalités disponibles pour l’utilisateur. Grâce à cette version, nous avons découvert les notifications d’applications et les listes de blocage intelligentes.

MIUI 7

Nous voyageons un an de plus dans le temps pour nous remémorer l’arrivée de MIUI 7, qui avait des objectifs différents des deux versions précédentes. Cette fois-ci, la couche de personnalisation développée par Xiaomi souhaitait améliorer ses performances sur les terminaux sur lesquels elle était disponible ainsi que l’efficacité énergétique, c’est-à-dire la consommation d’énergie requise pour son fonctionnement.

En plus d’améliorer les performances, MIUI 7 a également introduit des fonctionnalités telles que le mode Ne pas déranger et le Contrôle parental. Par ailleurs, les utilisateurs pouvaient choisir parmi 4 thèmes différents pour personnaliser l’interface.

MIUI 8

Nous continuons d’analyser l’histoire de MIUI en nous arrêtant sur MIUI 8, présentée en mai 2016 et basée sur Android 7 Nougat. Cette version incluait la redesign des applications originales de Xiaomi, ainsi que des carrousels de fonds d’écran et des outils pour la gestion de la batterie.

Fait important, c’est également grâce à MIUI 8 que l’une des fonctionnalités les plus populaires des téléphones Xiaomi est arrivée, le deuxième espace, ainsi que les paiements mobiles via NFC.

MIUI 9

Il s’est écoulé 6 ans depuis le lancement officiel de MIUI 9, une mise à jour de la couche de personnalisation qui visait à améliorer la rapidité de son fonctionnement. En effet, MIUI 9 se vantait d’être « Rapidité éclair ». Pour y parvenir, Xiaomi a misé sur des optimisations sérieuses du système, afin d’obtenir un fonctionnement optimal, un lancement plus rapide des applications et une meilleure gestion des applications en arrière-plan.

Par ailleurs, MIUI 9 a également introduit un assistant intelligent, un système pour répondre rapidement depuis les notifications elles-mêmes et plus d’options pour éditer des photos depuis la galerie. L’intégration de la fonction de fenêtre divisée d’Android Nougat a également été très importante, ainsi que la reconnaissance faciale et le coffre-fort pour les applications.

MIUI 10

MIUI 10, lancée officiellement en mai 2018, est également arrivée avec de nombreuses nouveautés. La version incluait des changements dans les éléments qui composent l’interface utilisateur, des modifications des gestes de navigation et de l’écran stockant les applications utilisées récemment. Avec MIUI 10, XiaoAI est également né, qui reste l’assistant intelligent de la marque.

MIUI 11

Des améliorations de l’application Galerie, de nouvelles notifications multimédias, un nouveau design pour l’application Météo et l’arrivée du tiroir d’applications font partie des nouveautés introduites par MIUI 11. Cette version de la couche de personnalisation a été présentée en 2019 et, comme nous venons de le mentionner, a apporté d’importants changements sur le plan esthétique. Attention, MIUI 11 a également facilité l’arrivée de fonctionnalités dont nous ne pouvons plus nous passer, comme le mode sombre.

MIUI 12

En plein milieu de la pandémie provoquée par le coronavirus en 2020, Xiaomi a présenté au monde entier MIUI 12, basé sur Android 10. Cette version a introduit des outils aussi intéressants que le nouveau centre de contrôle, qui apparaissait en glissant depuis la partie supérieure de l’écran. De plus, MIUI 12 disposait également d’un mode sombre amélioré, avec des animations plus modernes et les innovants « Super Fonds d’écran ».

MIUI 12.5

Pour la première fois, Xiaomi a lancé une version intermédiaire entre deux versions de MIUI. Cela a eu lieu en 2021 sous le nom de MIUI 12.5, qui visait à améliorer les performances du système d’exploitation. Pour y parvenir, la version du système d’exploitation était plus légère et plus rapide, en plus d’avoir une meilleure consommation d’énergie.

MIUI 13

Nous étions en 2022 lorsque nous avons tous fait connaissance avec MIUI 13, qui était alors la nouvelle version du système d’exploitation de Xiaomi pour les téléphones portables et les tablettes. Certains des changements les plus importants étaient liés au design, avec une nouvelle typographie, différents widgets et de nouveaux fonds d’écran. La marque se préoccupait également de la sécurité des utilisateurs, en améliorant la reconnaissance faciale et en proposant davantage d’outils de confidentialité.

MIUI 14

L’histoire de MIUI se termine -pour le moment- avec MIUI 14, la version que nous pouvons actuellement apprécier sur les derniers smartphones et tablettes de la marque. Les nouveautés de MIUI 14 incluent la disparition de la publicité et des applications préinstallées, la reconnaissance de texte dans les photos et de nouvelles mesures de protection contre les virus et les escroqueries.

Bien sûr, la nouvelle version de MIUI apporte également de légères modifications du design pour adopter une esthétique plus moderne. De plus, Xiaomi continue d’améliorer les performances du logiciel et ramène l’une de ses fonctionnalités les plus emblématiques, le coffre-fort des applications.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :