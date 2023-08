Plus cher, moins d’options de prise casque : ce graphique illustre la réalité des smartphones

Ce rapport dévastateur révèle qu’il est très, très difficile d’acheter un smartphone de milieu à haut de gamme ou haut de gamme dans lequel vous pouvez connecter vos écouteurs filaires.

Le Samsung Galaxy A34 5G, à partir de 400 euros et sans prise jack 3,5 millimètres pour les écouteurs

Les écrans haute résolution, les processeurs les plus puissants et les caméras avancées sont quelques-unes des caractéristiques communes aux smartphones les plus chers du marché. Cependant, il y a un détail qui est généralement absent des smartphones de milieu à haut de gamme et haut de gamme : la prise jack 3,5 millimètres qui permet de connecter des écouteurs filaires.

Un graphique dévastateur réalisé par me_bx, un utilisateur de Reddit, révèle qu’il est très inhabituel que les smartphones les plus chers lancés sur le marché en 2023 soient équipés d’une prise jack 3,5 millimètres pour les écouteurs. Par conséquent, c’est l’une des fonctionnalités que vous devez pratiquement abandonner si vous souhaitez profiter d’un smartphone de qualité supérieure. Attention, il y a quelques exceptions, que vous découvrirez ci-dessous.

L’absence de prise jack sur les smartphones haut de gamme

Il y a plus de 3 ans, Netcost-security.fr a révélé que la prise jack était en danger d’extinction, une caractéristique qui perdait de sa présence sur les nouveaux terminaux qui sortaient sur le marché. Nous sommes maintenant en 2023 et, en vérité, il y a encore un bon nombre de smartphones qui vous permettent de connecter vos écouteurs filaires. Attention, les smartphones qui possèdent toujours une prise jack 3,5 millimètres ont un détail en commun : ils coûtent moins de 300 euros.

Cette découverte est le fruit du travail d’un utilisateur de Reddit nommé me_bc, qui l’a découvert lorsqu’il cherchait des options pour son nouveau téléphone. En analysant le marché, cet utilisateur a réalisé que presque aucun des smartphones phares lancés sur le marché en 2023 ne disposait d’une prise jack 3,5 millimètres. Pour rendre son information plus claire, cet utilisateur a réalisé un graphique précis qui nous permet de voir comment la disponibilité de la prise jack diminue dans les segments les plus élevés.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, des smartphones tels que le Xiaomi 13 Ultra, le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G et l’OPPO Reno 10 Pro ne figurent pas parmi leurs spécifications cette prise de 3,5 millimètres qui est si utile. Bien que de nombreux utilisateurs soient passés aux écouteurs Bluetooth, il y a d’autres personnes qui préfèrent toujours les écouteurs filaires peut-être parce qu’ils sont moins chers ou parce que la latence est plus faible.

Attention, il y a quelques exceptions dans la gamme haut de gamme qui sont équipées de cette prise pour les écouteurs. L’une d’entre elles est le Sony Xperia 1 V, un smartphone axé sur la création et la consommation de contenu multimédia qui vous permet de connecter vos écouteurs filaires. Le prix de vente recommandé de ce téléphone Sony est de 1 399 euros, il se situe donc plutôt dans la catégorie haut de gamme-premium.

Sony Xperia 1 V

Il faut descendre jusqu’à 829 euros pour trouver un autre smartphone haut de gamme avec une prise jack 3,5 millimètres pour les écouteurs. Il s’agit de l’Asus Zenfone 10, un smartphone compact qui choisit de ne pas se passer de cette fonctionnalité. Si vous descendez un peu plus bas, à 649 euros, vous trouverez le Nubia RedMagic 8S Pro, un smartphone gaming qui possède également cette prise.

En réduisant le budget, nous avons également trouvé de nombreux modèles qui n’ont pas de prise jack 3,5 millimètres. C’est le cas du Samsung Galaxy S23, du Nothing Phone (2) et du Motorola Edge 40, pour n’en citer que quelques-uns. En réalité, même le Samsung Galaxy A34 5G, qui coûte à partir de 399 euros, n’a pas cette prise utile.

La conclusion est claire : si vous voulez un smartphone cher, il est très probable que vous deviez renoncer à la possibilité de connecter vos écouteurs filaires. Nous avons déjà vu qu’il y a des exceptions, mais elles se comptent sur les doigts d’une main. En fin de compte, vous devez chercher parmi les meilleurs smartphones bon marché pour trouver des alternatives de qualité qui ont une prise jack pour les écouteurs.

