Vivez l’expérience OnePlus pour seulement 199 euros : une réduction historique pour un téléphone portable avec 108 MP et une charge de 67W

130 euros de réduction sur un smartphone avec un grand écran, un processeur Snapdragon avec 5G, un appareil photo de 108 mégapixels et une charge rapide de 67W.

Ce téléphone portable OnePlus que nous vous recommandons est particulièrement beau dans cette couleur verte lime.

Ce n’est pas l’un des téléphones mobiles de milieu de gamme les plus connus du marché, mais il mérite vraiment votre attention si vous recherchez un nouveau smartphone à 200 euros. Il s’agit du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un téléphone portable que nous aimons beaucoup pour l’équilibre qu’il offre entre les différents aspects. Il a un design magnifique, un grand écran net et fluide, un processeur Snapdragon avec 5G, un appareil photo de 108 MP et une bonne batterie avec une charge ultra-rapide de 67W.

Le prix de ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est de 329 euros, mais AliExpress Store nous surprend tous avec une réduction historique pour le terminal. Attention, vous pouvez l’acheter pour seulement 199 euros, ce qui indique que vous économisez rien de moins que 130 euros sur votre achat. Bien sûr, c’est le prix minimum historique du téléphone portable OnePlus.

N’oubliez pas d’appliquer le coupon ES30 à la fenêtre de paiement pour obtenir le OnePlus Nord CE 3 Lite 8GB+128GB pour 199 euros. Si vous préférez le modèle 256GB, appliquez le coupon ES30 pour l’obtenir pour seulement 219 euros, un prix également excellent. En résumé, grâce à cette offre incroyable, vous pouvez vivre l’expérience OnePlus pour moins de 200 euros, c’est une opportunité unique.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un excellent achat pour moins de 200 euros

Commençons par l’extérieur de ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, c’est-à-dire tout ce qui concerne le design. Le téléphone est disponible en couleur gris chromé et en vert lime, ce dernier modèle ne passe pas inaperçu pour personne. Au-delà de la beauté, nous l’aimons parce qu’il a un corps mince et léger qui rend son utilisation plus confortable.

La partie avant est occupée par un grand écran LCD de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui affiche des images de qualité. Elles sont nettes, colorées et fluides, nous ne pouvons pas en demander plus. De plus, il est accompagné d’un double haut-parleur stéréo qui garantit un bon son. Par conséquent, c’est un bon smartphone pour profiter du contenu multimédia, que ce soit pour regarder des séries ou écouter de la musique.

Le Qualcomm Snapdragon 695 est le processeur qui apporte la puissance et, honnêtement, il s’en sort très bien. Vous pourrez utiliser le téléphone OnePlus pour effectuer la plupart des tâches rapidement, y compris jouer à vos jeux préférés. Les 8 Go de RAM et la connectivité 5G jouent également un rôle très important dans l’expérience. En ce qui concerne le système d’exploitation, il s’agit d’OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 dès le départ.

En examinant la fiche technique de ce Nord CE 3 Lite, la présence d’un appareil photo arrière de 108 mégapixels est également remarquable. C’est la lentille principale et elle le prouve en capturant des photos de grande qualité, tant en termes de netteté que de couleur. En ce qui concerne l’appareil photo, il est de 16 mégapixels et vous servira également à prendre de bons selfies.

L’autonomie n’est absolument pas un problème, car la batterie de 5 000 mAh peut facilement durer toute la journée même lorsque vous l’utilisez intensivement. Elle prend en charge une charge rapide de 67W, vous permettant ainsi de la recharger à 100% en un peu plus d’une demi-heure. Le chargeur 67W est inclus dans la boîte, vous n’avez pas besoin de l’acheter séparément.

Sans aucun doute, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre une expérience meilleure que ce à quoi vous vous attendriez d’un téléphone portable à 199 euros. Notez que l’offre d’AliExpress Store se termine le matin du lundi 28 août, vous n’avez donc que quelques heures pour en profiter. Ne la laissez pas passer, c’est un terminal magnifique pour moins de 200 euros. Pendant ce temps, sur Amazon, il est disponible pour 256 euros et dans la boutique OnePlus pour 279 euros.

