Voici les 37 pays où Xiaomi est officiellement présent

Consultez cette liste pour confirmer si le fabricant chinois et son vaste catalogue de produits sont disponibles officiellement dans votre pays.

La présence mondiale de Xiaomi a considérablement augmenté et est maintenant disponible dans 37 pays // Image : .

La popularité de Xiaomi a considérablement augmenté ces dernières années, ce qui s’est traduit par une augmentation spectaculaire des ventes et une présence accrue à l’échelle mondiale. Actuellement, Xiaomi est officiellement présent dans 37 pays, sur les continents européen, asiatique et américain. Si vous voulez savoir si le fabricant chinois et ses produits sont officiellement disponibles dans votre pays, il vous suffit de consulter la liste incluse dans cet article.

Si l’on considère que Xiaomi a été fondée en 2010, on ne peut qu’admirer le développement énorme qu’elle a réalisé en seulement 13 ans. Cela a été possible grâce à deux éléments fondamentaux : un catalogue très varié comprenant des téléphones, des écouteurs, des tablettes et même des friteuses à air, ainsi que des produits offrant un rapport qualité-prix imbattable par rapport à ses concurrents. Ce sont les deux principaux piliers sur lesquels l’entreprise s’est appuyée pour être présente dans 37 pays à l’échelle mondiale.

Les 37 pays où Xiaomi est présent

L’aventure de Xiaomi a commencé en avril 2010 dans la ville de Pékin, en Chine. Ses débuts étaient ceux d’une startup axée sur la technologie, mais en seulement une décennie, elle est devenue un géant du marché qui travaille même à la création de sa propre voiture électrique. L’importance de l’entreprise se reflète également dans le grand nombre de pays où elle est déjà présente officiellement, qui sont au nombre de 37 aujourd’hui.

Xiaomiui a répertorié les 37 pays dans lesquels Xiaomi travaille officiellement. L’un d’entre eux est regroupé sous le nom de « Amérique latine », ce qui indique qu’en réalité, il y a plus de 37 pays où la marque chinoise est présente. La liste complète est la suivante :

Bangladesh

Chine

République tchèque

Égypte

France

États arabes du Golfe

Allemagne

Grèce

Inde

Indonésie

Italie

Japon

Corée du Sud

Malaisie

Népal

Pays-Bas

Nigeria

Pakistan

Philippines

Pologne

Russie

Singapour

Espagne

Sri Lanka

Suède

Thaïlande

Taïwan

Turquie

Royaume-Unis

États-Unis

Ukraine

Vietnam

Amérique latine

Comme on peut le voir, il y a deux noms dans la liste qui regroupent plusieurs pays : l’Amérique latine (Argentine, Mexique, Brésil, Chili, etc.) et les États arabes du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et Émirats arabes unis). On peut donc affirmer que les pays où Xiaomi est disponible sont bien plus nombreux que 37. En réalité, le chiffre avoisine les 60 pays si l’on inclut ceux appartenant à l’Amérique latine et aux États arabes du Golfe.

Si l’on considère que Xiaomi n’est sur le marché technologique que depuis 13 ans, il est remarquable qu’elle ait déjà une telle présence mondiale. Nous voyons que la marque et ses produits sont déjà officiellement présents dans de nombreux pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie. La présence de Xiaomi n’est pas encore aussi marquée en Afrique, mais l’entreprise a un grand intérêt à se développer dans ses économies émergentes.

Le fabricant chinois a une bonne stratégie de vente à la fois en stores physiques et en ligne. Cette disponibilité étendue des produits, associée à une vaste communauté mondiale d’utilisateurs, permet à Xiaomi de connaître un grand succès commercial dans de nombreux marchés. Pour vous donner une idée, Xiaomi a vendu 30,4 millions d’appareils dans le monde entier rien qu’au cours du premier trimestre de 2023, avec un bénéfice de 5 milliards de dollars. Comme vous pouvez le constater, l’entreprise se porte très bien.

