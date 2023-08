Ce puissant mini PC avec 16 Go de RAM et Windows 11 Pro sera le cerveau de votre divertissement

Il a tout ce qu’il faut pour créer votre centre multimédia vidéo, musique et jeux à la maison.

Ce mini PC de Beelink est incroyablement chargé avec un puissant processeur, une grande quantité de mémoire et une connectivité de niveau supérieur.

Voulez-vous créer un centre multimédia pour regarder des films, des séries, écouter de la musique et même jouer à des jeux avec des émulateurs ou des jeux PC sur votre téléviseur ? Eh bien, vous pouvez désormais le faire pour environ 350 euros sur Amazon avec ce mini PC doté de spécifications haut de gamme pour votre salon. C’est une forme très compacte d’avoir tout regroupé dans un même appareil.

Avec une combinaison de fonctionnalités impressionnantes et une conception intelligente, les meilleurs mini PC du marché, comme celui-ci, offrent des performances exceptionnelles dans un format compact. Voici quelques raisons pour lesquelles le Beelink SER5 MAX se démarque comme un excellent choix. Au fait, le même modèle exact est vendu sur AliExpress à un prix similaire, mais avec des frais de livraison exorbitants.

Obtenez un mini PC puissant et complet pour 350 euros

Équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence turbo allant jusqu’à 4,4 GHz, ce mini PC garantit des performances rapides et fluides. Que ce soit pour le multitâche, l’édition de contenu ou les jeux, le processeur haut de gamme assure une expérience sans interruption.

Avec 16 Go de RAM DDR4 et un rapide SSD de type M.2 NVMe de 500 Go, le SER5 MAX offre une combinaison de mémoire et de stockage qui accélère le démarrage du système et améliore le chargement des applications. Cela se traduit par une expérience informatique et multimédia plus fluide et efficace.

La gamme d’options de connectivité du SER5 MAX est impressionnante. De WiFi 6 au port RJ45 de 1000 Mbps, Bluetooth 5.2 et une variété de ports d’affichage tels que DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 et USB-C qui supportent des résolutions allant jusqu’à 4K à 120 Hz, ce mini PC offre une flexibilité pour connecter des appareils et des moniteurs de dernière génération. Ajoutez également 4 ports USB-A et un Jack pour microphone et écouteurs.

La possibilité de connecter jusqu’à 3 moniteurs permet une expérience de travail et de divertissement multidimensionnelle. De plus, la possibilité d’étendre la mémoire interne via le slot de 2,5 pouces offre un espace supplémentaire pour stocker des fichiers et des données importants.

La carte graphique AMD Radeon Graphics avec 8 noyaux à 2000 MHz assure des performances graphiques fluides et détaillées. Que ce soit pour le design graphique, l’édition vidéo ou même les jeux, vous disposerez de la puissance nécessaire pour gérer les tâches visuelles intensives.

Le design compact du SER5 MAX est associé à une construction robuste et à une ventilation stratégique à travers un tissu résistant. L’incorporation d’un système de double ventilateur aide à maintenir les températures sous contrôle, garantissant des performances constantes et une longue durée de vie.

Ce mini PC est livré avec une licence Windows 11 Pro préinstallée, vous serez donc à jour sur les patchs de sécurité du système Microsoft. L’appareil ne mesure que 4,2 cm d’épaisseur et environ 11,5 cm de largeur et de profondeur, il s’intégrera parfaitement derrière la télévision ou sur le meuble. La puissance n’a pas besoin d’être accompagnée d’une taille importante.

