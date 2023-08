Si vous recherchez un bracelet intelligent haut de gamme, voici ma recommandation : Xiaomi, modèle Pro et réduction de 40%

Écran AMOLED de bonne qualité, GPS, 12 jours de batterie et de multiples fonctionnalités dans ce bracelet intelligent Xiaomi avec 40 euros de réduction.

Ce bracelet intelligent Xiaomi peut se vanter d’avoir un écran de bonne qualité avec une luminosité automatique

Xiaomi est l’une des marques sur lesquelles vous devez vous pencher si vous souhaitez acheter un bracelet intelligent de qualité au meilleur prix. En réalité, nous voulons vous recommander l’un de leurs modèles, et il ne s’agit pas de la version standard de la Xiaomi Mi Band. Il y a quelques mois déjà, nous avons analysé la Xiaomi Smart Band 7 Pro, la version la plus avancée, et nous pensons toujours que c’est un excellent achat en raison de la qualité de son écran, de sa fonctionnalité GPS, de ses multiples fonctionnalités et de ses 12 jours de batterie.

Nous vous recommandons également ce Xiaomi Smart Band 7 Pro car vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher que lors de sa sortie. Son prix de vente recommandé est de 99,99 euros, mais sur AliExpress, il tombe généralement à 60 euros. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 40%. Une autre option est de l’acheter sur Amazon, où son prix est généralement inférieur à 70 euros, ou sur la boutique officielle de Xiaomi, où vous la trouverez habituellement à 70 euros.

La qualité de l’appareil et son prix font de ce Smart Band 7 Pro de Xiaomi un excellent achat. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un bracelet intelligent, mais qu’il a l’âme d’une montre. Comme nous l’avons porté au poignet pendant quelques semaines, nous pouvons vous dire à quoi ressemblera votre expérience.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, un bracelet intelligent à 40 euros de moins

La première raison pour laquelle il vaut la peine d’acheter ce Xiaomi Smart Band 7 Pro est son design. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil que vous porterez au poignet toute la journée, il est donc particulièrement important qu’il soit confortable, léger et résistant. Le bracelet de Xiaomi remplit tous ces critères, avec une taille confortable, un poids d’un peu plus de 20 grammes et une sangle également très agréable. De plus, il est résistant à l’eau jusqu’à une pression de 5 ATM.

Un autre de ses grands atouts est son écran AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 280 x 456 pixels. Il peut se vanter d’avoir l’écran le plus grand de tous les bracelets Xiaomi, et aussi le plus de meilleure qualité. L’expérience est excellente tant en termes de netteté que de couleurs, de luminosité et d’angles de vision. Il est important de souligner qu’il dispose d’un mode de luminosité automatique et du mode Always on Display, deux outils très importants dans l’expérience d’utilisation.

La interface est un autre point fort avec un design simple qui facilite l’utilisation et fonctionne de manière fluide. Si vous connectez le Xiaomi Smart Band 7 Pro à votre téléphone, vous pourrez recevoir vos notifications sur celui-ci, télécharger de nouveaux cadrans pour personnaliser l’écran, consulter les informations météorologiques et même parler à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

Une autre caractéristique remarquable du Smart Band 7 Pro est qu’il possède un GPS, une fonctionnalité peu courante parmi les bracelets intelligents. Grâce au GPS, vous pourrez enregistrer votre position lors de vos activités en plein air sans avoir besoin de prendre votre téléphone avec vous. Cette smartband propose plus de 110 modes sportifs, vous avez donc de nombreuses options à choisir. De plus, elle dispose des outils de santé les plus populaires, tels que la surveillance de l’oxygène dans le sang et l’analyse du sommeil.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Smart Band 7 Pro

Il est également important de noter qu’il est doté d’une batterie de 235 mAh offrant jusqu’à 12 jours d’autonomie en utilisation normale. Attention, si vous maintenez l’écran allumé en permanence et que vous effectuez plusieurs séances d’entraînement, l’autonomie sera normalement inférieure. Comme toujours, la durée de la batterie dépendra de l’utilisation personnelle de chaque utilisateur. Le bon point est que ce bracelet intelligent offre une charge rapide, donc en un peu plus d’une heure, il est à 100%.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En résumé, ce Xiaomi Smart Band 7 Pro est l’un des meilleurs bracelets intelligents d’activité que vous pouvez acheter. Il a tout ce dont vous avez besoin, et même plus, avec l’avantage que vous économisez 40 euros en l’achetant sur AliExpress.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat par le biais des liens spécifiques mentionnés dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :