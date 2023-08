Voici toutes les marques qui fabriquent leurs téléphones portables en Inde

De plus en plus de marques misent sur l’Inde pour établir leurs usines, faisant du pays le deuxième plus grand fabricant de téléphones portables de la planète.

Des marques comme Samsung disposent de grandes usines de production de téléphones portables en Inde // Image : Urban Tecno.

Le slogan « Make in India » fait référence à la campagne visant à promouvoir la fabrication de produits dans le pays asiatique, en particulier de téléphones portables. Nous pouvons dire que l’idée a très bien réussi au gouvernement indien, car le pays a produit 2 milliards de terminaux entre 2014 et 2022 selon les données compilées par Counterpoint Research. Ce n’est pas une donnée anodine, car elle confirme que l’Inde est le deuxième plus grand fabricant de téléphones portables au monde.

« La demande interne énorme, l’augmentation de l’alphabétisation numérique et l’impulsion du gouvernement » ont été les clés de cette réalisation selon l’étude de Counterpoint Research. Derrière ces 2 milliards de téléphones fabriqués se trouvent différentes marques qui ont misé sur l’établissement de leurs usines en Inde. Samsung ? Xiaomi ? Apple ? Quelles entreprises fabriquent leurs téléphones portables en Inde ? Découvrons-le.

Les marques qui fabriquent leurs téléphones portables en Inde

Une des marques qui a le plus investi dans la fabrication de ses téléphones portables en Inde est Samsung. Attention, car la deuxième plus grande usine de la société est située en Inde, plus précisément dans la ville de Noida. De plus, son centre de recherche et développement le plus important se trouve à Bangalore. Comme nous pouvons le voir, une grande partie de la production de téléphones de la société sud-coréenne est réalisée en Inde.

L’initiative « Make in India » est également soutenue par des marques chinoises parmi lesquelles ne peut pas manquer Xiaomi. La société dispose de plusieurs usines de production en Inde, tant pour les téléphones portables que pour les téléviseurs intelligents. Une autre marque chinoise qui fabrique en Inde est OPPO, qui dispose d’une grande usine à Noida depuis 2016 et qui souhaite faire du pays le centre d’exportation mondial dans les années à venir.

En revanche, Apple, qui considère l’Inde comme l’un des marchés où elle vend le plus de téléphones, n’a aucune usine de fabrication là-bas. Attention, l’entreprise assemble effectivement les iPhone là-bas grâce à Tata, la célèbre marque automobile indienne. En réalité, Tata Group a acquis l’usine d’assemblage de Wistron Corp. située dans la ville de Karnataka pour environ 600 millions de dollars.

Une fois établi comme l’un des principaux fabricants de téléphones portables, le gouvernement veut faire de l’Inde également un centre d’exportation et de fabrication de semi-conducteurs. Grâce à l’implication des différents acteurs du processus, l’Inde est déjà l’une des puissances les plus importantes du marché des smartphones, une importance qui se renforcera certainement dans les années à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :