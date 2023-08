Vous les buvez chaque matin et la science a découvert leur pouvoir : rendre les bâtiments ultra-résistants

La clé pour rendre les bâtiments plus résistants pourrait être dans cette boisson mythique

Le ciment, ainsi que le béton, est l’une des créations humaines les plus importantes pour construire en toute sécurité et créer des structures qui peuvent perdurer de manière stable dans le temps. Utilisés par l’Empire romain, voire même par le régime nazi, ces deux éléments sont fondamentaux et servent à construire toutes sortes de constructions. Récemment, nous avons pu voir comment des chercheurs stockaient de l’énergie dans du béton et maintenant c’est au tour d’un groupe de recherche et développement d’avoir réussi à créer un ciment très résistant.

La clé pour rendre les bâtiments encore plus résistants

L’université RMIT d’Australie a récemment publié un article qui semble découvrir une nouvelle et incroyable propriété pour l’une des boissons les plus consommées dans notre pays : le café. Plus précisément pour ses résidus. Oui, le café que nous jetons à la poubelle une fois qu’il a voyagé à travers la cafetière a une fonction incroyable à laquelle on ne pourrait jamais penser au premier abord. Le chercheur principal de l’étude, Rajeev Roychand, affirme que les résidus de café peuvent être utilisés pour créer un ciment 30% plus résistant que celui actuellement utilisé.

Les déchets organiques représentent un défi environnemental et émettent une grande quantité de gaz à effet de serre, notamment du méthane et du dioxyde de carbone, qui contribuent au changement climatique. C’est de là que vient l’inspiration pour notre travail visant à trouver un moyen innovant d’utiliser de grandes quantités de déchets de café dans des projets de construction, au lieu de finir dans les décharges.

Ainsi, les déchets de café sont soumis à un système de pyrolyse (le même système utilisé par certains de nos fours pour se nettoyer). Les résidus de ce processus sont utilisés pour fabriquer un ciment si puissant qu’il dépasse de 30% la résistance du ciment couramment utilisé dans les constructions du monde entier. L’objectif est de remplacer une partie du sable utilisé pour couler le café. Selon le mélange, une construction plus ou moins robuste émerge, ce qui est vraiment intéressant si l’on considère que cela permet d’économiser de l’argent et de lutter contre le changement climatique.

Il ne s’agit pas du seul produit dont ils essaient de découvrir les propriétés secrètes pour les appliquer dans le domaine de la construction. En général, l’étude vise à trouver des applications pour pratiquement n’importe quel déchet organique susceptible de subir un changement futur favorisant l’économie circulaire.

Bien que bon nombre de ces projets ne parviennent pas à aboutir avec succès et finissent par disparaître avec le temps, il semble que ce ne soit pas le cas ici. La recherche a déjà reçu le feu vert pour commencer à être testée en collaboration avec certaines entreprises volontaires. Ainsi, il est clair que le chemin est très intéressant et qu’il pourrait trouver une application très prochainement.

Pour résumer :

Il s’agit du café, les résidus de cette boisson permettront d’améliorer le ciment.

Il offre une résistance supérieure de 30% par rapport au ciment habituel.

Il sera bientôt testé dans le cadre d’une collaboration entre l’université et des entreprises australiennes.

