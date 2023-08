Voici le gigantesque nombre de travailleurs auxquels l’arrivée de l’IA affectera leurs emplois

Les vents changent en ce qui concerne l’IA et la main-d’œuvre. Il y a quelques mois, nous parlions des métiers qui vont disparaître et même des experts comme Bill Gates énuméraient les emplois qui allaient disparaître. Il semble que ces premières prédictions changent et les travailleurs peuvent respirer avec un certain soulagement car tout indique que, pour le moment, leurs emplois ne sont pas vraiment en danger, sauf dans des cas exceptionnels. C’est du moins ce que signalent les nouvelles études sur le sujet.

Eh bien, non, nous ne resterons pas tous sans emploi à cause de l’IA, mais ce sera un nouvel outil qui nous aidera à accomplir nos tâches de manière plus efficace et utile. Ainsi, ce qui va se passer, c’est que plus de 1,4 milliard de personnes devront se former à l’utilisation de l’IA.

C’est du moins ce que pense IBM, dans son étude « Augmented Workforce » où ils ont conclu que la main-d’œuvre existante ne sera guère affectée par l’arrivée de l’IA, mais que les flux existants obligeront les travailleurs à se moderniser afin d’incorporer les nouvelles aides d’assistance de ce type d’intelligence artificielle dans leur environnement de travail.

Ainsi, selon l’une des plus anciennes entreprises de l’histoire de l’informatique, ce sont les postes de niveau inférieur qui devront se moderniser de manière plus optimale car ce sont ceux qui sont affectés par ces nouvelles technologies. Cependant, les cadres estiment que leurs postes ne seront pas affectés et qu’ils n’auront pas besoin de se former pour laisser l’IA prendre une part fondamentale de leur poste. Une affirmation basée sur des enquêtes menées auprès d’eux-mêmes, mais tout indique qu’ils devront se former à l’IA comme tout le monde.

Nous avons pu constater comment les attentes concernant l’IA se sont progressivement réduites. IBM lui-même a lancé un avertissement sévère sur l’IA en affirmant que de nombreux emplois allaient disparaître. Maintenant, nous voyons comment ceux qui avaient fait ces premières prévisions ont réalisé que l’IA ne semble pas être la révolution qu’elle semblait être au départ, ce que les investisseurs eux-mêmes semblent partager car ils ne parient plus sur l’IA comme autrefois. En réalité, si elle ne trouve pas d’investisseurs, OpenAI fera faillite en 2024, ce qui n’est pas une situation enviable pour une entreprise qui était initialement destinée à dominer le marché sans problème.

Cela montre peut-être que les attentes initiales sur ce que l’IA serait capable de faire à court terme étaient quelque peu exagérées. À cela s’ajoute le coût gigantesque de la mise en œuvre de ce type de projets, car ils consomment énormément d’énergie et de ressources.

