Seulement 27 euros : le Fire TV Stick d’Amazon transformera n’importe quel téléviseur en une smart TV

Vous n’êtes pas obligé d’acheter un nouveau téléviseur, avec l’appareil d’Amazon, vous pouvez renouveler complètement le téléviseur.

Un téléviseur avec le Fire TV Stick d’Amazon.

Aujourd’hui, je veux vous recommander l’un des meilleurs achats que j’ai faits sur Amazon, un petit appareil qui a changé ma façon de regarder la télévision. Le Fire TV Stick, qui est actuellement à 27,99 euros grâce à une offre, transformera n’importe quel téléviseur désuet en une smart TV de dernière génération. Il est vraiment facile à utiliser, l’un des achats que j’ai le plus recommandé ces derniers temps.

Si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous le recevrez chez vous gratuitement et sans attente, tout est pratique. Il est temps de renouveler ce téléviseur qui peine à rester dans votre salon, avec le petit dispositif d’Amazon, vous pourrez lui donner une nouvelle vie.

Un avant et un après pour votre téléviseur

Profiter du Fire TV Stick est très simple, il vous suffit de le brancher sur l’un des ports HDMI de n’importe quel téléviseur. En quelques secondes seulement et après une configuration simple, votre vieux téléviseur renaîtra de ses cendres, il renaîtra avec un nouveau système d’exploitation qui fonctionne parfaitement. Ça a l’air bien, n’est-ce pas ?

Fire TV OS (c’est ainsi que s’appelle le système d’exploitation créé par Amazon) vous permettra de télécharger facilement les meilleures applications de séries et de films. Vous profiterez d’une interface agréable et fluide, bien meilleure que de nombreux autres systèmes que l’on trouve généralement sur les téléviseurs intelligents. Peu importe que vous préfériez Filmin ou Netflix, c’est votre endroit.

Au cœur du Fire TV Stick se trouve Alexa, l’assistant virtuel des Américains. Vous pourrez l’invoquer chaque fois que nécessaire en appuyant sur un bouton, il vous ouvrira tout un monde de possibilités. Posez-lui toutes sortes de questions, demandez-lui de vous rappeler quelque chose dans quelques heures ou demandez-lui de chercher un bon film d’action pour vous.

Vous n’avez pas besoin d’aller au store pour acheter un nouveau téléviseur, il vous suffit de cet petit appareil pour transformer celui qui se trouve déjà dans votre salon. Le Fire TV Stick est l’un de ces appareils qui en valent vraiment la peine, l’un de ces achats qui sont utiles chaque jour. Pour seulement 27 euros, vous ne pouvez pas vous tromper.

