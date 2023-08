Haut-parleur Bluetooth avec 15h de batterie et étanche pour moins de 20 euros

Emportez votre musique préférée partout avec ce petit haut-parleur doté d’une grande autonomie et d’un son plus que remarquable.

Ce haut-parleur Bluetooth offre un bon volume sans distorsion sonore, une grande autonomie et un design super résistant.

Voulez-vous un haut-parleur Bluetooth avec un bon son et une batterie très durable? Et si en plus vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, j’ai la solution à votre recherche. Il s’agit du haut-parleur Mifa A1 qui coûte 19,99 euros sur Amazon. C’est un haut-parleur avec un bon volume, un grand son, une autonomie très large et plus de résistance que d’autres modèles.

Ou si vous préférez, vous pouvez opter pour un modèle de Xiaomi, similaire en prix mais avec une autonomie inférieure. Choisir un haut-parleur Bluetooth aujourd’hui est quelque chose de compliqué car le marché regorge de grandes options. Si vous voulez écouter votre musique à la plage ou à la piscine cet été, pour moins de 20 euros vous avez de bonnes alternatives.

Obtenez un bon haut-parleur Bluetooth pour moins de 20 euros

Grâce à sa technologie Bluetooth 4.2, le Mifa A1 vous offre une connexion sans fil stable et rapide avec vos appareils préférés. Oubliez les câbles emmêlés et profitez de la liberté de vous déplacer tout en écoutant votre musique, vos podcasts ou en passant des appels téléphoniques.

Pluie inattendue ? Baignade dans la piscine ? Avec une classification IP56, ce haut-parleur résiste à l’eau et à la poussière, ce qui indique qu’il est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures, que ce soit à la plage, lors d’une randonnée ou tout simplement dans le confort de votre maison.

La technologie True Wireless Stereo et le DSP (Traitement du Signal Numérique) se combinent pour vous offrir une expérience auditive exceptionnelle. Ressentez la musique prendre vie avec une qualité sonore cristalline et un équilibre impressionnant. De plus, si vous souhaitez une expérience plus immersive, le Mifa A1 est compatible avec les cartes microSD et dispose d’un port Jack 3,5 mm pour une connexion filaire.

Malgré sa taille compacte, ce haut-parleur ne manque pas d’autonomie. Avec une incroyable batterie continue de 15 heures, vous pourrez profiter de la musique et du divertissement toute la journée sans vous soucier de manquer d’énergie. Il se charge via son port microUSB. Oui, c’est un port qui n’est pas conforme à 2023, mais c’est un modèle sorti en 2018.

Recevez-vous des appels pendant que vous profitez de votre musique ? Le microphone intégré vous permet de répondre aux appels directement depuis le haut-parleur, ce qui facilite la communication sans interruption et sans avoir à chercher votre téléphone.

➡️ Voir l’offre Mini Enceinte Portable Mifa A1

Avec seulement 175 grammes de poids, ce haut-parleur est une véritable merveille de portabilité. Emportez-le avec vous où que vous alliez et profitez d’un son de haute qualité à tout moment et en tout lieu. Les boutons physiques de volume et d’alimentation vous offrent un contrôle complet et direct sur votre expérience auditive.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :