La substitution de texte est la manière la plus efficace de tirer parti du clavier de ton iPhone

On vous explique comment utiliser efficacement la fonction de substitution de texte du clavier de l’iPhone.

Voici comment utiliser efficacement la fonction de substitution de texte du clavier de votre iPhone.

Le clavier de notre iPhone est l’un des éléments les plus importants du dispositif car nous l’utilisons pendant plusieurs heures tout au long de notre journée. Bien que le clavier natif d’iOS présente de nombreuses lacunes, il est vrai qu’il a aussi de nombreux avantages, tels qu’un accès rapide au clavier des émojis ou la substitution de texte.

La substitution de texte nous permet d’écrire plus rapidement et efficacement en nous permettant d’écrire plus rapidement en utilisant des raccourcis clavier. Par exemple, vous pouvez entrer le logo Apple avec une combinaison de touches que vous choisissez. Mais il y a d’autres éléments que nous pouvons écrire grâce à cette fonction, tels que notre adresse e-mail, notre numéro de téléphone, etc.

Comment fonctionne la substitution de texte sur l’iPhone

La substitution de texte est une fonction entièrement personnalisable. Vous pouvez ajouter tous les éléments que vous souhaitez qui seront substitués lors de la saisie d’une combinaison de caractères. Tout cela est géré à partir des paramètres, et vous pouvez le faire de la manière suivante:

Ouvrez l’application Paramètres. Accédez à la section Général. Dans la section Général, accédez à Clavier. Dans Clavier, accédez à Substitution de Texte.

Et c’est là que la magie commence. Pour ajouter des textes que vous voulez écrire plus rapidement, cliquez simplement sur le bouton + en haut à droite. Dans Phrase, vous devez mettre ce que vous voulez que le clavier substitue, tandis que dans Raccourci, vous devez mettre la combinaison de caractères choisie.

Une fois que vous avez créé vos propres substitutions de texte, lorsque vous les écrirez, le texte sera automatiquement inséré. C’est très utile pour écrire des choses récurrentes telles que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, l’adresse, etc.

Les meilleurs exemples pour utiliser la substitution de texte de manière efficace

Maintenant que vous savez comment les configurer et les créer, il est temps de partager quelques-uns des meilleurs exemples pour utiliser cette fonctionnalité du clavier de la manière la plus efficace possible:

Utilisez deux @ pour insérer l’adresse e-mail. Utilisez Midirec pour insérer votre adresse. Utilisez Minum pour insérer votre numéro de téléphone. Utilisez des mots-clés pour les remplacer par des émojis. Utilisez Milista pour partager des liens de listes d’Apple Music ou Spotify. Utilisez des caractères liés aux textes que vous envoyez souvent.

L’important avec la substitution de texte est que chaque utilisateur trouve ce qui lui est utile. Nous n’avons pas tous à avoir les mêmes, mais quelles qu’elles soient, de cette manière, vous écrirez beaucoup plus rapidement avec le clavier de votre iPhone. Comme vous pouvez le constater, iOS cache de nombreux astuces cachées mais très utiles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :