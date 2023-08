Bill Gates et l’ultimatum aux professeurs du secondaire : pourraient-ils être les premiers à tomber face à l’IA

La profession est sérieusement menacée par l’IA, mais Bill Gates considère qu’elle est vraiment une grande alliée.

Bill Gates passe depuis plusieurs mois à parler de l’avenir de l’IA

Bill Gates est probablement l’une de ces figures qui attirent le plus l’attention dans le monde de la technologie. Sa rivalité avec d’autres génies comme Steve Jobs est bien connue. Mais ce qui l’a rendu célèbre ces dernières années, ce sont ses prédictions, surtout après avoir prédit avec succès la COVID-19, la date du vaccin et celle de notre retour à la normale.

Bill Gates a parlé des emplois qui allaient disparaître à cause de l’IA. En réalité, il n’est pas le seul, car même OpenAI a dressé une liste des professions qui allaient disparaître à cause de celle-ci.

Les enseignants du secondaire pourraient être remplacés par une IA selon Bill Gates

Dans son objectif de mettre en avant les points forts de l’IA pour être plus créatifs et améliorer le système éducatif, Bill Gates a plus ou moins laissé entendre l’irrélevance des enseignants. Selon CNBC, il a fait des déclarations dans son podcast « Unconfuse Me » dans lesquelles Gates a clairement affirmé que l’IA serait un excellent enseignant. De plus, il a souligné la réticence des enseignants à s’adapter aux nouvelles technologies en classe :

« Quand nous introduisons de nouvelles technologies en classe, si nous ne le faisons pas correctement, les enseignants ont l’impression que vous essayez de dénigrer leur créativité ou leur liberté, ou que vous suggérez qu’ils ne sont pas capables par eux-mêmes. Et nous savons tous que le travail des enseignants est héroïque, c’est l’un des emplois les plus difficiles et importants au monde » – Bill Gates

Cela va à l’encontre des théories de Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, qui estime que les enseignants continueront d’exister en raison de la difficulté à les remplacer par l’IA.

Quoi qu’il en soit, il est clair qu’il faut tenir compte du fait que dans le podcast, il discutait avec Salman Khan, le directeur de Khan Academy. Il s’agit d’un projet éducatif gratuit qui vise à apporter l’éducation à l’échelle mondiale de manière libre. Khan lui-même a expliqué que l’IA est utilisée dans leurs cours, c’est à ce moment-là que le sujet est apparu. Il ne s’agit donc pas d’une profession menacée en tant que telle, mais ils ont laissé entendre que la profession menacée sera celle des enseignants incapables de se moderniser et de s’adapter.

Il semble qu’aujourd’hui, si l’IA n’est pas utilisée, les choses sont mal faites, mais il est important de se rappeler que pour le moment, l’IA n’est pas très fiable. En réalité, il faut tenir compte du fait qu’elle ne peut pas encore rivaliser avec les ingénieurs en informatique et qu’elle invente une bonne partie des réponses qu’elle donne.

Bill Gates donne les raisons suivantes :

Les enseignants sont souvent incapables de vous dire exactement où vous avez fait une erreur.

Surtout lorsqu’il s’agit de rédactions et de travaux nécessitant un certain niveau de développement.

Il a certes affirmé que le travail des enseignants est héroïque… mais il a également laissé entendre qu’ils pourraient être remplacés s’ils ne s’adaptent pas.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :