Les personnes pensent que si vous achetez un Android, vous n’aurez pas ces fonctionnalités de l’iPhone, mais c’est faux

Siempre que vous ayez utilisé un iPhone et que vous décidez de passer à Android, vous pourrez continuer à utiliser ces fonctionnalités.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, avec l’iPhone 14 Pro

Chaque année, Google et Apple lancent de nouvelles versions de leurs systèmes d’exploitation mobiles, Android et iOS. Et avec chaque nouvelle édition, le nombre et le type de fonctionnalités disponibles sur chaque plateforme se rapprochent de plus en plus, au point de trouver des caractéristiques pratiquement identiques. Il y a aussi d’autres fonctionnalités qui sont disponibles uniquement sur l’une ou l’autre plateforme, et qui peuvent finir par décider les consommateurs lors du choix entre elles.

Cependant, il existe également des fonctionnalités que les utilisateurs d’iOS pensent être exclusives à leurs appareils iPhone, mais qui sont en réalité également disponibles sur Android, comme l’explique le portail Laptop. Passons en revue ces fonctionnalités.

Appels vidéo sur FaceTime

Apple peut résister à l’idée de rendre iMessage disponible sur les appareils Android, mais Cupertino a décidé, il y a déjà un certain temps, de permettre aux utilisateurs du système d’exploitation de Google de participer aux appels FaceTime sans avoir à utiliser un iPhone.

Cette fonctionnalité est arrivée en 2021 avec iOS 15, et elle est désormais disponible pour tout le monde. Les utilisateurs d’Android n’ont qu’à rejoindre les appels ou les appels vidéo FaceTime via un lien fourni par un utilisateur d’iPhone.

Transfert de fichiers entre appareils sans fil

AirDrop reste l’une des fonctionnalités préférées des utilisateurs qui sont dans l’écosystème d’Apple. Google en est conscient, c’est pourquoi il a passé des années à développer une alternative.

Elle s’appelle avec Nearby et permet de transférer des fichiers entre différents appareils, y compris des téléphones ou des tablettes Android, et même des ordinateurs Windows depuis sa dernière mise à jour.

Extraire des sujets et des objets des photos

C’était l’une des fonctionnalités phares d’iOS 16 : la possibilité de « séparer » le sujet d’une photo est arrivée sur les iPhone et les iPad et est rapidement devenue l’une des fonctionnalités préférées des utilisateurs. Cependant, cela n’est pas disponible uniquement sur les appareils d’Apple.

Des marques comme Samsung incluent cette même fonctionnalité dans le logiciel de leurs téléphones, permettant de créer des stickers à partir d’objets ou de sujets sur des photos ou simplement de séparer le sujet d’une photo pour supprimer l’arrière-plan.