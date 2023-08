La meilleure série de Star Wars de l’histoire est méconnue et est parfaite pour l’arrivée d’Ahsoka

Elle est passée plus inaperçue que les autres séries, mais elle a été très appréciée et respectée par ses fans.

Cette série est un véritable joyau selon la critique et le public

Il existe de nombreuses séries Star Wars, et même des séries similaires à The Mandalorian en dehors de l’univers Disney. Mais cette fois, de manière surprenante, nous ne parlerons pas de cette série, bien qu’elle soit incroyable. Il s’agit d’une autre production de qualité développée par Disney et disponible sur le catalogue de Disney+. Nous allons voir pourquoi c’est l’une des meilleures séries Star Wars et pourquoi il vaut la peine de la redécouvrir maintenant en attendant la sortie de chaque épisode d’Ahsoka.

De quoi parle la meilleure série Star Wars

Seulement cinq ans avant Rogue One, la série dont nous parlons suit la vie d’un espion travaillant pour une Alliance rebelle qui n’est encore qu’un embryon. Dans cette série, nous suivons la vie d’un voyou ordinaire qui change suffisamment d’allégeances pour survivre dans un monde aussi hostile que l’Empire galactique. Cependant, tôt ou tard, il deviendra un révolutionnaire qui apportera l’une des clés des Rebelles contre l’Empire.

La série, créée par Tony Gilroy, a un ton lent, proche même du western, et une atmosphère réellement unique et sombre par rapport à ce à quoi Star Wars nous a habitués. Si vous ne l’avez pas encore deviné, nous parlons d’Andor, la série qui suit les pas du mythique espion Cassian Andor avant les événements de Rogue One.

Les raisons pour lesquelles c’est la meilleure série Star Wars

Il y a de nombreuses raisons de regarder « Andor » et d’en profiter d’une manière très intéressante. Cependant, voici quelques-unes, probablement les plus importantes et qui pourraient attirer votre attention.

Pour commencer, elle nous montre un côté beaucoup plus sombre du monde de Star Wars. Un monde sale, avec des espions, des agents doubles, des personnages qui ne sont pas ce qu’ils semblent être. Cette série s’éloigne ainsi des opéras galactiques et nous apporte un monde désillusionné beaucoup plus sombre.

Parallèlement, elle utilise les tropes propres à Star Wars et à son univers, les enrichissant au passage.

La performance de Diego Luna dans le rôle principal est incroyable.

C’est une série que l’on peut regarder confortablement autant de fois que nécessaire, car on en tire toujours quelque chose de nouveau.

De plus, elle sert de préquelle à « Rogue One », qui est l’un des meilleurs films réalisés par Disney dans l’univers de Star Wars.

Si nous nous en tenons aux faits purs, nous devons nous référer à Rotten Tomatoes, où elle a reçu des critiques positives de 96% et 86% du public, ce qui confirme qu’il s’agit d’une excellente série. En revanche, sa principale concurrente est The Mandalorian, une série qui est pour moi une merveille absolue et dont les critiques la placent comme la deuxième meilleure série avec 90% des critiques et 78% du public. En revanche, Obi-Wan est très loin derrière en termes de critiques par rapport à ces deux autres séries, il ne représente donc pas une concurrence solide.

Vous pouvez la regarder en attendant les nouveaux épisodes d’Ahsoka si vous avez un abonnement à Disney+.

Cet article suggère objectivement et indépendamment des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.