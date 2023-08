Je l’utilise depuis des mois : ce petit appareil de Google est une merveille

Le divertissement multimédia ne sera plus jamais le même après avoir utilisé ce Chromecast avec Google TV.

Ce petit appareil changera la façon dont vous regardez la télévision et vous divertissez avec elle.

Voulez-vous avoir tout le divertissement sous forme de jeux, musique, séries et films sur votre télévision avec un seul appareil? Eh bien, Google en a un, en deux formats, capable d’occuper votre temps libre pendant des heures sans que vous ne vous fatiguiez un instant. C’est le Chromecast avec Google TV (HD), moins cher et identique en termes de spécifications. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour environ 35 euros, tout comme chez MediaMarkt.

Je l’ai depuis quelques mois et je ne pourrais pas être plus content avec lui. Il s’agit d’un petit appareil qui se connecte à un port HDMI de la télévision, du moniteur ou du projecteur et fait office de centre multimédia. Il existe également une première version avec une résolution 4K, mais je préfère la version en 1080p, suffisante pour passer des heures et des heures.

Obtenez des heures supplémentaires de divertissement pour environ 35 euros

Dans le domaine des Android TV Box, Xiaomi a son Mi Box S qui se distingue des autres par sa taille compacte et minimaliste et tout le contenu et la fluidité que vous souhaitez. Cependant, NVIDIA a deux modèles plus puissants mais très chers. Et en ce qui concerne les modèles de stick TV, Amazon a de nombreux modèles, tout comme Xiaomi et realme ont leur propre version. Mais le Chromecast avec Google TV, dans les deux versions, est ce dont vous avez vraiment besoin.

Le Chromecast avec Google TV est un petit appareil compact intégrant un puissant processeur quadricœur et 2 Go de RAM capable de faire fonctionner Android TV en toute fluidité. Actuellement, la version qu’il utilise est Android TV 12 avec la couche Google TV par-dessus le système. De cette manière, vous avez une interface utilisateur plus simple et directe, affichant tout le contenu lié à votre comportement et à vos visualisations.

Ce modèle se connecte à un port HDMI libre de votre téléviseur, moniteur ou projecteur, et a besoin d’énergie pour fonctionner via un transformateur électrique. Ça ne fonctionne pas avec un port USB de votre téléviseur, c’est confirmé. Vous pouvez y essayer les meilleures applications pour Chromecast que vous pouvez télécharger, ainsi que regarder tout le catalogue d’applications de streaming dans la meilleure qualité possible, avec HDR10 et Dolby Vision, comme Prime Video, Netflix ou HBO Max, entre autres.

Avec sa télécommande incluse, vous pouvez non seulement contrôler tout le système, mais aussi utiliser son micro intégré pour utiliser votre voix comme méthode de recherche plus rapide. De plus, ayant Google Assistant intégré au système, vous pouvez contrôler tous les gadgets que vous avez déjà inclus dans Google Home.

Pour environ 35 euros, vous pouvez améliorer ces moments où vous ne savez pas quoi regarder à la télévision ordinaire, avec vos abonnements à plusieurs services de cinéma, de séries et de musique, ainsi que jouer à des titres Android avec une manette Bluetooth pendant des heures et des heures.

