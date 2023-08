Le métal le plus précieux de la planète Terre n’est pas l’or, mais cet élément surprenant

Tout le monde pense à l’or lorsqu’il s’agit d’un métal très cher, mais la richesse de l’or réside également dans sa stabilité.

Ce matériau est étonnamment cher et utile

Si on vous demandait quel est le métal le plus précieux de la planète, vous penseriez immédiatement à l’or. L’or a toujours été un élément clé de l’histoire économique des pays jusqu’à ce que nous passions au système fiduciaire. Aujourd’hui, de nombreux pays conservent encore leurs réserves d’or en raison de la stabilité de ce métal sur le marché. Mais en réalité, il ne s’agit pas de l’or, car il existe d’autres métaux beaucoup plus rares et ayant des utilisations plus spécifiques dont les prix flambent en raison de la combinaison de la rareté et de la demande qui les entoure. Cela n’indique pas que l’or n’a pas d’utilisations spécifiques, car nous le retrouvons comme conducteur dans l’informatique, et il y a même de l’or dans nos cartes SIM.

Parmi toutes ces choses, il y en a une en particulier dont le prix est absolument fou par rapport à celui de l’or, et qui est considéré comme le métal le plus cher de la planète Terre. En réalité, il en existe un qui sert à l’élite de notre planète dans la joaillerie somptueuse et qui est également un puissant catalyseur dans les produits technologiques.

Ceci est le matériau le plus cher de la planète

Il existe des marques de luxe qui recouvrent de l’or sur de nombreux produits, y compris ceux qui sont technologiques, comme c’est le cas de Caviar, qui est même allé jusqu’à fabriquer des trottinettes en or. Cependant, le métal le plus précieux de la planète Terre est un autre métal qui a également des utilisations dans le monde de la technologie : le rhodium.

Le métal précieux le plus rare et le plus cher n’est pas l’or, ce métal précieux rare est 10 fois plus cher que l’or, et il est possible que vous en ayez déjà quelque chose chez vous, malgré son aspect frappant, la joaillerie n’est pas l’utilisation la plus courante du « rhodium » pic.twitter.com/7pI7gttpd7 — Spacio Zero (@SergioMartinGu3) 8 mars 2023

Le rhodium est utilisé dans la technologie de manière fiable depuis plus d’un siècle. Ainsi, il a toujours été très apprécié en raison de sa capacité énorme à être utilisé dans les composants électriques, comme le souligne Urban Tecno. Étant un métal noble qui ne se détériore pas et capable de résister à des températures allant jusqu’à 600 degrés, il est très utile pour créer des résistances et des thermocouples qui doivent résister à des températures extrêmement élevées dans les avions, les voitures et les technologies de pointe.

Il est également extrêmement utile dans la joaillerie la plus somptueuse. Il est souvent utilisé pour recouvrir les pièces de joaillerie les plus chères, y compris les bagues, les boucles d’oreilles, les bracelets et les pendentifs. Cela permet aux personnes qui ont une allergie à l’argent de l’utiliser sans aucun problème.

En plus de son utilisation dans les convertisseurs catalytiques, le rhodium est utilisé dans l’industrie de la joaillerie haut de gamme. En raison de sa brillance et de sa résistance à la corrosion, le rhodium est utilisé pour recouvrir la surface de bijoux en or blanc et en platine, ce qui donne un bijou élégant et durable. pic.twitter.com/Y5ZH8bVfIR — AtlantaReciclajes (@ReciclajesATL) 18 août 2023

Malheureusement, il s’agit d’un métal incroyablement rare. Il n’y en a que 0,000037 partie par million dans notre croûte terrestre, ce qui le rend très difficile à trouver et fait que son prix est toujours très élevé. En réalité, il y a récemment eu une bulle notable autour de son prix qui a fait grimper les prix de la joaillerie et de la technologie. Cependant, il a généralement un prix élevé mais stable.

Bien qu’il ait été découvert en 1803, il y a déjà 220 ans, le rhodium n’a qu’une réserve de 3 000 tonnes, un chiffre vraiment bas compte tenu de la grande valeur et de l’utilité qu’il peut avoir. Seules 16 tonnes de rhodium sont extraites chaque année, un chiffre minime en comparaison avec d’autres métaux, qu’ils soient nobles ou non.