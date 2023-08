OnePlus 12: date de sortie, prix, caractéristiques et tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Tout ce que nous croyons savoir sur le OnePlus 12, le prochain téléphone phare de la marque chinoise

Le design du OnePlus 12, selon les derniers rendus dévoilés

La nouvelle génération du flagship de OnePlus se rapproche. Après un excellent OnePlus 11, la société chinoise se prépare à conquérir le segment haut de gamme avec un nouveau modèle encore plus avancé et prêt à rivaliser avec les meilleurs téléphones du marché : le OnePlus 12.

Au fil des semaines, nous avons rassemblé des informations sur ce nouveau dispositif, dont l’arrivée est imminente. Grâce aux rumeurs et aux fuites, nous pouvons déjà avoir une image plus ou moins claire de ce que nous pouvons attendre du OnePlus 12. Voyons cela.

OnePlus 12, quand sera-t-il présenté ?

Comme c’est devenu habituel avec les derniers lancements de la société, le OnePlus 12 sera présenté en premier lieu en Chine, avant de faire son entrée sur le marché mondial quelques mois plus tard.

Si l’on tient compte des dates des derniers lancements de la marque, nous pouvons déduire que la présentation du OnePlus 12 en Chine pourrait avoir lieu en décembre 2023. Plus tard, en janvier et février 2023, la présentation au niveau mondial pourrait avoir lieu.

Combien coûtera le OnePlus 12 ?

Petit à petit, OnePlus a légèrement augmenté les prix de ses nouveaux modèles, atteignant un pic de 909 euros pour le modèle de base du OnePlus 9 Pro lancé il y a quelques années.

En tenant compte du prix du précédent OnePlus 11, de 849 euros, et de l’augmentation générale des prix sur l’ensemble du marché, il est possible que le nouveau OnePlus 12 tourne autour de 900 euros. Quoi qu’il en soit, nous n’avons actuellement aucune information à ce sujet.

Caractéristiques du OnePlus 12

De nombreuses caractéristiques et spécifications du OnePlus 12 ont déjà été révélées grâce aux fuites. Aujourd’hui, nous connaissons déjà des informations concernant sa fiche technique, son design et son appareil photo.

Un design familier

À ce stade, le design du OnePlus 1 n’est déjà plus un secret depuis longtemps. Grâce aux photos révélées, nous savons que l’appareil conservera une esthétique conservatrice, avec des lignes très similaires à celles du modèle précédent, avec un dos légèrement incurvé sur les côtés et un grand module de caméra circulaire.

Le module de caméra porte le sceau de Hasselblad, en plus d’une nouvelle disposition des capteurs qui ne laisse pas de place pour le flash LED, qui est intégré dans le module en acier inoxydable, en dehors du cercle où se trouvent les caméras.

De même, l’écran utilisera à nouveau un panneau incurvé sur les côtés, bien que cette fois-ci le trou abritant la caméra frontale sera situé au centre de la partie supérieure.

Par ailleurs, nous savons que le corps du téléphone sera en métal et en aluminium et intégrera le désormais mythique interrupteur Alert Slider qui est présent dans les flagships de la société depuis l’arrivée du OnePlus 2 en 2015.

En ce qui concerne son écran, il est question d’un panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’un panneau de type LTPO capable de modifier dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran pour économiser de l’énergie.

Une puissance extrême : Snapdragon 8 Gen 3, 24 Go de RAM et plus encore

Une fois de plus, le répertoire technique du nouveau modèle phare de OnePlus sera l’aspect le plus remarquable de l’appareil. À ce jour, nous savons qu’il sera le modèle le plus puissant de l’histoire de la marque, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et jusqu’à 24 Go de mémoire RAM, un chiffre que nous avons déjà vu sur le récent OnePlus Ace2 Pro lancé en Chine.

À cela s’ajouterait la batterie de plus grande capacité jamais intégrée à l’un des téléphones OnePlus, avec une capacité de 5400 mAh, soutenue par un système de charge rapide de 100 W et une charge sans fil allant jusqu’à 50 W.

Les meilleurs appareils photo jamais vus sur un OnePlus jusqu’à présent

Il est possible que ce soit le volet photographique qui apporte les changements les plus importants par rapport à la génération précédente. En effet, grâce aux fuites les plus récentes, nous savons que le OnePlus 12 sera le premier de la marque à inclure une caméra avec un téléobjectif de type périscope, pour étendre les capacités de zoom optique au-delà des trois niveaux grâce à son appareil photo de 64 mégapixels.

De plus, on s’attend à ce que le OnePlus 12 inclue un appareil photo principal de 50 mégapixels de résolution et un autre, de la même résolution, associé à un objectif ultra grand-angle. Bien sûr, le sceau de Hasselblad ne fait pas défaut, cette marque suédoise spécialisée dans la photographie a de nouveau collaboré avec OnePlus pour améliorer l’expérience photographique avec l’appareil.