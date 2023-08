Portal est mon outil préféré lorsque je travaille avec Mac

Les sons des paysages du monde vous aideront à vous concentrer, à vous détendre ou à vous endormir.

Portal est l’une des meilleures applications pour se concentrer tout en travaillant avec un Mac.

Vous connaissez déjà mon application météo préférée ou celle que j’utilise pour organiser mon temps libre, mais en réalité j’en ai d’autres. C’est le cas de Portal, un outil que j’adore utiliser lorsque je travaille avec un Mac. Une application de sons qui a pour objectif de vous détendre, de vous concentrer sur votre travail ou de vous aider à mieux dormir.

Portal est une application que j’utilise différemment selon l’appareil, sur l’iPhone, je l’utilise pour me détendre, mais sur le Mac je l’utilise pour travailler. Grâce à sa section Focus, elle m’aide à me concentrer pendant que j’écris grâce à sa grande variété de paysages sonores.

Portal : la beauté de différentes parties du monde peut vous aider à vous concentrer ou à vous détendre

Portal, comme nous l’avons dit, est une application qui a trois grands objectifs : se concentrer, se détendre ou aider à s’endormir. Selon ce que vous souhaitez faire, l’application vous montrera différents paysages sonores qui vous aideront dans votre tâche. Selon ce que vous choisissez, vous aurez telle ou telle chose, donc l’application est très complète à cet égard.

Portal est une application qui se distingue par son interface, lorsque vous entrez dans un portail, l’endroit que vous avez choisi s’affiche à l’écran. En effet, les paysages sont différents endroits de la Terre. De plus, à l’intérieur de chaque portail, vous aurez différentes options telles qu’une minuterie ou la possibilité de régler le son spatial.

Cependant, la beauté de cette application est encore plus éclatante sur Mac. Ce n’est pas seulement une application universelle que vous pouvez avoir si vous avez celle de l’iPhone, mais elle est également capable de faire en sorte que le paysage sonore que vous choisissez soit l’arrière-plan de votre bureau Mac tout en étant en train de jouer, de sorte que vous pourrez non seulement l’entendre, mais aussi le voir sur un écran plus grand.

En fin de compte, Portal est l’un des outils que j’aime le plus lorsque je travaille avec un Mac. C’est une façon dynamique d’écrire, qui non seulement me permet de me concentrer grâce aux sons de la nature que nous avons dans le monde, mais me permet aussi de les voir en plein écran et en mouvement.