Mon Xiaomi ne reconnaît pas mon empreinte digitale : les solutions au problème

Bien que ce soit Apple qui a popularisé le lecteur d’empreintes digitales sur mobile, force est de constater que l’invention vient de loin. Le « dumbphone » Sagem MC 959 ID incluait déjà un lecteur d’empreintes digitales innovant en 2002, suivi par le Pantech GI100 en 2004, et ensuite Toshiba l’a appliqué avant Apple à ses PDAs et ordinateurs portables.

Aujourd’hui, cette forme de sécurité biométrique est toujours mise en œuvre, mais de manière plus avancée, car les téléphones premium l’ont sous l’écran. Xiaomi le fait également, par exemple sur son Xiaomi 13, bien qu’il ait également des modèles avec le lecteur dans le bouton d’alimentation sur le côté ou à l’arrière.

Mon Xiaomi ne reconnaît pas mon empreinte digitale

Mais que faire si soudainement le téléphone ne se déverrouille pas ou si vous ne parvenez pas à authentifier un paiement NFC ? Pourquoi votre empreinte échoue-t-elle ? Nous avons consulté directement la FAQ de support de Xiaomi sur Mi.com, qui offre ces solutions :

Bouton / écran / module sale

« Si le module de reconnaissance d’empreintes digitales n’est pas propre, cela affectera la sensibilité de la reconnaissance des empreintes digitales« . Fondamentalement, la base de tout lecteur utilisant un panneau de reconnaissance est de vérifier s’il y a de la poussière, de la sueur ou d’autres saletés sur le dispositif de reconnaissance d’empreintes digitales, qu’il soit sur le bouton d’alimentation latéral, à côté du module de caméra principal ou sur l’écran.

Liquide sur le doigt

« Les liquides auront un impact important sur la stabilité et la précision de la reconnaissance des empreintes digitales« . Si vous touchez le lecteur d’empreintes digitales du téléphone avec un doigt mouillé d’eau, de sueur ou autre liquide, l’écran qui se forme entre l’empreinte et le liquide lui-même ne fournira pas une lecture correcte.

Peau sèche sur le doigt en raison du climat

À la fois par temps froid en hiver (et automne) et par temps chaud en été, les doigts se dessèchent, la peau se fissure et cela affecte la reconnaissance des empreintes digitales. Xiaomi suggère d’appuyer plus fort sur le lecteur lui-même. Mais si la peau est trop fissurée, alors vous devrez réenregistrer votre empreinte jusqu’à ce qu’elle guérisse et que vous deviez la scanner à nouveau.

Problème avec la housse / protection

Il existe des housses et des étuis qui ajoutent une protection même au module de reconnaissance des empreintes digitales, de sorte qu’il n’est pas complètement exposé, ce qui affecte indirectement la reconnaissance des empreintes digitales. Vous devez retirer cette protection ou utiliser d’autres méthodes de sécurité telles que le code PIN ou la reconnaissance faciale. Si le lecteur est sous l’écran, il se peut qu’il ne fonctionne parfois pas ou que vous deviez appuyer plus fort en raison du protecteur d’écran, qu’il soit en plastique ou en verre trempé.

Supprimer le profil

Si rien de tout cela ne fonctionne, il est préférable de supprimer le lecteur d’empreintes digitales comme méthode de déverrouillage et de supprimer le profil de l’empreinte que vous avez scannée. Essayez de scanner l’empreinte d’un autre doigt pour vérifier si le lecteur fonctionne. S’il ne fonctionne toujours pas, vous savez que c’est à cause du lecteur lui-même et vous devrez faire réparer le téléphone.

