Le PDG d’Uber fait l’expérience des difficultés de travailler en tant que conducteur : « les livraisons de nourriture sont les pires »

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le PDG d’Uber a raconté son expérience après avoir travaillé quelques jours en tant que chauffeur pour l’entreprise.

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, lors d’une conférence

Il se peut qu’il ne soit pas aussi célèbre qu’Elon Musk, Tim Cook, Sundar Pichai ou Mark Zuckerberg, mais Dara Khosrowshahi est à la tête d’une des sociétés technologiques les plus importantes de la dernière décennie. Il est le PDG d’Uber, une entreprise qui, bien qu’elle ait rencontré des problèmes pour rester à l’écart de la critique, a réussi, tout comme Cabify, à changer complètement la mobilité des citoyens.

Khosrowshahi est conscient de l’importance des chauffeurs et des livreurs d’Uber pour le présent et l’avenir de son entreprise, et il a souhaité se mettre à leur place en travaillant comme chauffeur pendant quelques jours. Grâce à cela, il a été en mesure de découvrir ce qui est le pire dans le travail pour Uber.

Les grands complexes d’appartements sont le grand ennemi des livreurs.

Pendant quelques jours, le PDG de l’entreprise a pris le volant de plusieurs véhicules de la flotte de l’entreprise, y compris ses vélos électriques, pour effectuer des trajets et des livraisons de repas.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, il a raconté que les pires expériences se sont produites en essayant de livrer de la nourriture à domicile. Il explique que « essayer de déchiffrer le labyrinthe des grands complexes d’appartements a été tout un défi ».

Il a également pu faire l’expérience par lui-même d’un des grands problèmes auxquels les livreurs sont fréquemment confrontés : les fausses pourboires. Parfois, les utilisateurs d’Uber trompent les livreurs en leur offrant d’importantes pourboires pour les attirer, mais au moment de la livraison, ils réduisent la valeur des pourboires.

Khosrowshahi a également parlé des trajets avec des passagers, lors desquels certains lui racontaient leurs problèmes personnels, demandaient des conseils sur des affaires familiales ou partageaient même des informations confidentielles sur leurs entreprises.

Le PDG a également profité de l’occasion pour se rappeler l’une des expériences les plus amusantes qu’il a pu vivre en tant que livreur : à un moment donné, il a dû livrer de la nourriture lors d’un match de football, mais en arrivant à destination, il n’y avait pas de bâtiments, seulement un terrain rempli de personnes.

Avec cette expérience, le PDG d’Uber souhaite mieux comprendre le travail des livreurs et des chauffeurs de l’entreprise et voir comment leurs conditions de travail pourraient être améliorées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :