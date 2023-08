Ce sont les meilleurs écouteurs Huawei et nous les recommandons vivement : une qualité sonore exceptionnelle et une utilisation de 30 heures

Ils sont confortables et légers, ils offrent un excellent son, une excellente suppression du bruit et une autonomie de 30 heures. Vous pouvez également les acheter à un prix inférieur, nous vous les recommandons donc personnellement.

Les écouteurs ainsi que l’étui de charge sont légers et très confortables // Image : .

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché, il y a un modèle que nous aimons particulièrement. Nous parlons des Huawei FreeBuds Pro 2, des écouteurs que nous avons tellement aimés lors de notre analyse que nous leur avons attribué une note de 95 sur 100. Nous les recommandons car ils sont très confortables, car ils offrent un excellent son, car ils réduisent efficacement le bruit extérieur et car ils offrent 30 heures de musique avec une seule charge.

S’ils étaient déjà un achat excellent pour leur prix de vente recommandé (199 euros), maintenant que vous pouvez les acheter à un prix inférieur, ils sont tout simplement parfaits. Sur AliExpress, leur prix tourne généralement autour de 155 euros, bien que l’expédition prenne quelques semaines. Vous pouvez également les trouver sur Amazon et dans la boutique Huawei pour environ 169 euros, avec une livraison gratuite et beaucoup plus rapide qu’AliExpress. En réalité, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez les FreeBuds Pro 2 chez vous le lendemain.

L’analyse de ces Huawei FreeBuds Pro 2 nous a permis de bien comprendre leur comportement dans la pratique, et nous allons vous le dire en détail.

Les Huawei FreeBuds Pro 2, des écouteurs merveilleux en baisse de prix

Il y a plusieurs détails à prendre en compte lors de l’achat d’écouteurs sans fil. Tout d’abord, ils doivent être confortables, car nous supposons que vous voudrez les utiliser pendant des heures pour écouter votre musique préférée. Avec ces écouteurs Huawei, vous pouvez être tranquille, car nous vous assurons qu’ils ont un format compact et léger très agréable. La même chose peut être dite de leur étui de charge, qui se glisse facilement dans n’importe quelle poche.

Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11 millimètres qui offrent une qualité sonore impressionnante, ils sonnent très, très bien. En ce qui concerne la qualité audio, ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que nous ayons testés. Les basses sont puissantes, mais ne saturent pas, tandis que les médiums et les aigus sont nets. En somme, ce sont de très bons écouteurs pour écouter de la musique et des podcasts, jouer ou regarder des films.

Des écouteurs de ce niveau ne peuvent pas manquer la réduction active du bruit. Selon nos tests, le travail de ce système est tout aussi impressionnant, il remplit parfaitement sa fonction. Si vous activez la réduction, vous vous isolerez du bruit dans des endroits tels que la salle de sport, les transports en commun ou l’avion. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, il vous suffit d’activer le mode transparence.

Gardez à l’esprit que les Huawei FreeBuds Pro 2 sont des écouteurs très compatibles, vous pourrez les connecter à votre téléphone – Android ou iOS -, votre tablette ou votre ordinateur portable via le Bluetooth. En plus de vous épargner les tracas liés aux fils, ces écouteurs sont très pratiques car ils vous permettent de contrôler la lecture avec leurs commandes tactiles. Cela indique que vous pouvez changer de chanson, répondre à un appel ou arrêter la musique sans avoir votre téléphone ou votre ordinateur à portée de main.

