Les meilleures 9 astuces de Waze, la meilleure alternative à Google Maps

Changez la vue de la carte

Et puisque vous êtes dans la section Affichage de la carte, profitez-en pour changer le type de carte que vous voyez entre la version 2D et la 3D.

Lorsque vous choisissez la première, la carte est toujours plate et vue du dessus. Avec l’option 3D, la carte est visualisée avec une légère inclinaison, comme une vue d’oiseau. Une autre possibilité est de choisir l’option Auto, qui alterne entre les deux modes en fonction de l’étape de navigation dans laquelle vous vous trouvez.

Personnalisez l’expérience du compteur de vitesse

Le compteur de vitesse de Waze est basé sur la connexion GPS qui est établie entre votre mobile et les satellites correspondants. C’est pourquoi les données qu’il fournit sur votre vitesse pendant la navigation peuvent être plus précises que celles de votre propre véhicule. C’est pourquoi nous vous recommandons toujours de garder cet élément visible.

Cependant, si vous accédez à Paramètres > Affichage de la carte > Compteur de vitesse, vous disposez de quelques options supplémentaires qui vous intéressent beaucoup, surtout si vous avez tendance à dépasser les limites de vitesse :

Afficher la limite de vitesse . Spécifiez quand vous voulez voir la limite de vitesse de la route actuelle. Par défaut, celle-ci apparaît lorsque vous la dépassez.

. Spécifiez quand vous voulez voir la limite de vitesse de la route actuelle. Par défaut, celle-ci apparaît lorsque vous la dépassez. Limite de vitesse . Déterminez à quel point l’avertissement qui apparaît lorsque vous dépassez la limite de vitesse doit être précis.

. Déterminez à quel point l’avertissement qui apparaît lorsque vous dépassez la limite de vitesse doit être précis. Alerte de vitesse. Choisissez si un avertissement sonore doit retentir et une alerte apparaître à l’écran lorsque vous dépassez la limite de vitesse.

Activez l’économie de batterie

Accédez à Paramètres > Économie de batterie pour voir toutes les options liées à cette fonction.

L’économie de batterie vous permet de réduire l’impact de Waze sur l’autonomie de l’appareil. C’est particulièrement important si vous n’avez pas de chargeur. Appuyez sur l’option Activer pour ce voyage pour que l’application réduise la consommation d’énergie lors de la prochaine route que vous configurez.

Utilisez Waze avec votre voiture électrique

Il est possible de configurer Waze pour qu’il prenne en compte que vous disposez d’une voiture électrique. De cette façon, les itinéraires sont élaborés en tenant compte de ce détail et il est possible de choisir des réseaux de chargeurs préférés.

Tout ce que vous devez faire est d’ouvrir les paramètres de l’application et d’appuyer sur Détails du véhicule. Ensuite, accédez à Véhicules électriques. Enfin, appuyez sur Activer les fonctions VE. De plus, choisissez le type de prise de votre voiture et les réseaux que vous souhaitez prioriser sur la carte pour la charger.

Intégrez votre service de musique préféré

La musique et la conduite vont de pair. Waze comprend certaines options pour contrôler la lecture directement depuis l’écran de navigation. Ainsi, vous n’avez pas à passer d’une application à l’autre pendant que vous conduisez, ce qui est vraiment dangereux.

Il y a quelque temps, cette application n’était compatible qu’avec Spotify et peu d’autres. Cependant, elle permet maintenant l’intégration avec les meilleures applications pour écouter de la musique en ligne. Vous pouvez voir la liste dans Paramètres > Musique, où vous avez un lien de téléchargement pour chaque plateforme.

Liez votre calendrier pour ne pas être en retard

Une autre intégration de Waze qui vaut la peine d’être connue est celle qui vous permet de le lier avec le calendrier de votre mobile. L’option est disponible dans le menu principal de navigation, que vous pouvez déployer en glissant vers le haut. Là, touchez sur Liez votre calendrier.

Une fois le processus terminé, Waze analysera votre calendrier pour trouver des événements qui incluent des déplacements. Il est crucial d’ajouter l’emplacement à vos événements lorsque vous les ajoutez au calendrier. De cette façon, Waze vous informera de l’heure de départ et créera l’itinéraire automatiquement.

