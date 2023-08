Ce milieu de gamme est un achat brutal à moins de 350 euros : puissant, avec un appareil photo de 100 MP et une charge de 67W

Puissance de performance, excellent écran, excellente caméra principale et autonomie étendue sur le téléphone que je recommande, en plus d’une bonne réduction.

Le design du smartphone de milieu de gamme que je recommande est exquis, surtout dans ce modèle en cuir végétalien.

Il y a beaucoup de téléphones de milieu de gamme, mais dans cet article je veux vous recommander personnellement celui que j’adore. Il s’agit du realme 11 Pro 5G, une alternative très complète qui peut être à vous pour moins de 350 euros. L’analyse de ce realme 11 Pro 5G nous a démontré qu’il a un design exquis, un écran de grande qualité, de bonnes performances, une grande caméra principale et une autonomie étendue avec une charge de 67W. En bref, il a un comportement équilibré qui rend l’expérience géniale.

Le prix de vente recommandé de ce realme 11 Pro 5G est de 379 euros pour le modèle de base, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Attention, ce n’est pas ce que vous aurez à payer pour lui, car sur Amazon, il tombe souvent à 329 euros. Si vous préférez payer un peu plus cher et avoir un téléphone portable avec 256 Go, vous pouvez le trouver chez MediaMarkt pour 359 euros. Il est également en vente chez PcComponentes, mais son prix est généralement un peu plus élevé.

Comme je le disais, ce realme 11 Pro 5G est un achat avec lequel vous ferez un choix judicieux, vous assurant de bonnes performances pour les années à venir. Discuter, entrer sur les réseaux sociaux, jouer, payer vos achats… Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce téléphone portable, en plus de vous économiser 50 euros sur votre achat.

realme 11 Pro 5G, une offre de milieux de gamme qui me semble excellente

La première raison pour laquelle je vous recommande ce realme 11 Pro 5G est qu’il dispose de l’un des designs les plus beaux et élégants du marché. Personnellement, je vous conseille d’opter pour le modèle Sunrise Beige, avec un dos en cuir végétalien qui transmet une grande qualité. Il est également important de mentionner qu’il est un téléphone très confortable à utiliser, tant par sa finesse que par sa légèreté et ses courbes latérales. Au fait, il y a une coque de protection incluse dans la boîte.

Le realme 11 Pro 5G est également un excellent achat en raison de la qualité de son écran, qui vous permettra de profiter d’images exceptionnelles au quotidien. Le contenu apparaît de manière nette, avec une bonne reproduction des couleurs et beaucoup de fluidité. Deux haut-parleurs haute résolution s’occupent du son, ils sont également essentiels pour offrir une expérience multimédia de grande qualité.

Nous avons ici l’un des meilleurs téléphones de realme en raison de ses bonnes performances, vous pouvez l’utiliser pour accomplir n’importe quelle tâche avec compétence grâce au processeur MediaTek Dimensity 7050. Par exemple, vous pouvez discuter sur des plateformes de messagerie, regarder des séries, rechercher des informations sur le navigateur ou jouer. Comme nous le voyons dans son propre nom, il a également une connectivité 5G, vous pourrez donc naviguer à grande vitesse avec lui.

Avec l’achat du realme 11 Pro 5G, vous n’aurez pas à attendre une nouvelle mise à jour, car il arrive directement avec realme UI 4.0 basé sur Android 13. La mémoire RAM est de 8 Go, tandis que dans le stockage, vous pouvez choisir entre 128 ou 256 Go. Il y a d’autres détails inclus dans la bonne expérience offerte par le smartphone, comme le lecteur d’empreintes digitales à l’écran et le double emplacement pour carte SIM.

La fiche technique de ce téléphone met également en avant la caméra arrière de 100 mégapixels, avec laquelle vous pourrez capturer des photos nettes et avec une bonne interprétation des couleurs. Attention, cette caméra peut également enregistrer des vidéos en 4K, vous fournissant ainsi des images qui ont l’air luxueuses. De l’autre côté, dans le trou de l’écran, se trouve un appareil photo frontal de 16 mégapixels avec lequel vous pourrez prendre de bons selfies.

Nous terminons en parlant des performances de la batterie de 5 000 mAh, capable d’atteindre 2 jours d’autonomie avec une utilisation légère. Si vous êtes plus exigeant, en jouant beaucoup par exemple, l’autonomie se réduira à une seule journée. Comme toujours, cela dépend de l’utilisation de chaque utilisateur. Ce que vous avez assuré, c’est que la charge complète dure moins d’une heure grâce à la charge rapide de 67W.

Écran, performances, caméras, autonomie… Tous ces aspects sont bons dans ce realme 11 Pro 5G, c’est pourquoi je vous recommande tellement son achat. Normalement, vous pouvez l’acheter pour environ 50 euros de moins dans ses différentes configurations de mémoire sur Amazon et chez MediaMarkt.

