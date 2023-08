Cette histoire s’est produite en Nouvelle-Zélande avec un robot utilisant ChatGPT.

Parfois, l’IA recommande des choses qui peuvent mettre les gens en danger | Image : Bing Image Creator

L’intelligence artificielle se présente de plus en plus comme un conseiller intelligent qui nous recommande et nous aide à atteindre divers objectifs. GPT-4 en est en grande partie responsable, ce qui a suscité des craintes chez de nombreuses personnes quant à la disparition de leurs emplois. Cependant, tout n’est pas positif, car le robot est entraîné avec des données d’Internet, ce qui fait qu’il propose parfois des informations un peu dangereuses ou même nuisibles pour la santé humaine.

Dans ce cas, une IA a recommandé quelque chose de vraiment nuisible pour la santé en Nouvelle-Zélande, principalement parce que les algorithmes de nos assistants ne fonctionnent pas encore suffisamment bien pour filtrer ce qui est bon et ce qui est une information nuisible ou dangereuse.

L’IA qui a recommandé de boire de l’eau de Javel

Nous devons littéralement voyager jusqu’aux antipodes de notre pays, en Nouvelle-Zélande, pour découvrir ce qui s’est passé dans cette histoire dans un supermarché. Là-bas, le robot Savey Meal-Bot, travaillant pour la chaîne de supermarchés PAK’nSAVE, a aidé les utilisateurs du supermarché à créer des recettes et des plans de repas dans le but d’améliorer leur santé. Cependant, il a rapidement commencé à faire des recommandations très étranges, comme le rapporte le journal The Guardian.

L’objectif était de lutter contre le gaspillage alimentaire en utilisant tout ce que nous avions dans notre réfrigérateur. Il suffisait de fournir trois ingrédients et le robot nous proposerait facilement une série de recettes pour les utiliser. Le problème est qu’il a donné des recettes qui pourraient causer la mort des personnes, ce qui pose un grave problème. En fait, il a recommandé de boire de l’eau de Javel comme accompagnement rafraîchissant, ainsi que d’utiliser une boisson au gaz de chlore pouvant provoquer la mort par asphyxie.

Selon cette innovation technologique, l’eau de Javel serait parfaite pour avoir une haleine fraîche, elle a même suggéré la possibilité de la mélanger avec du riz.

Il a même proposé des sandwichs avec du poison pour les fourmis et de la colle, ainsi que d’autres avec du méthanol et de la colle. Cela a commencé à créer de l’inconfort parmi les utilisateurs du supermarché, tout en provoquant des rires car c’était quelque chose de plutôt amusant dans une certaine mesure, mais que personne ne devrait prendre au sérieux.

Pour cette raison, PAK n’SAVE semble travailler à améliorer l’algorithme afin qu’il soit plus adapté à son utilisation. D’un autre côté, ils ont accusé ceux qui ont utilisé le robot avec de mauvaises intentions, dans le but de générer des rires de manière inappropriée, ce qui a affecté l’utilisation du robot.

Quoi qu’il en soit, ils travaillent pour améliorer le système.

