Cette friteuse à air est de Moulinex, elle est réduite de 50 euros et est livrée avec plus de 2000 recettes

Si vous aimez manger des aliments frits, avec cette friteuse, vous ne consommerez plus autant de graisse et votre santé pourrait en bénéficier.

Moulinex propose ce modèle d’airfryer qui rivalise avec les meilleurs du marché actuel, et il est en promotion aujourd’hui.

Vous aimez préparer des frites maison, du poulet pané, peut-être un cachopo ou des croquettes ? Je vous dirai dès maintenant que vous pouvez continuer à manger tout cela sans nuire autant à votre santé qu’auparavant. C’est grâce à cette friteuse à air chaud de Moulinex qui est passée de 149,99 à 99,99 euros sur Amazon.

Moulinex est l’une des marques les plus reconnues dans le domaine des produits de cuisine, elle propose un catalogue très étendu d’appareils électroménagers et se distingue depuis de nombreuses années dans le secteur. Cette friteuse à air est actuellement l’une des plus recommandées, grâce à sa puissance, sa variété de modes de cuisson et sa capacité. Oubliez les friteuses avec beaucoup d’huile et passez à une alimentation plus saine.

Améliorez votre alimentation avec cette airfryer de Moulinex pour 99,99 euros

Avec un revêtement antiadhésif de première qualité, cuisiner n’a jamais été aussi facile et propre. Son écran tactile vous donne un contrôle total sur vos créations culinaires, vous permettant d’explorer 8 programmes de cuisson prédéfinis. Des plats principaux aux desserts tentants, le Moulinex Easy Fry Deluxe est prêt à faire passer vos compétences culinaires au niveau supérieur.

Vous cherchez un moyen de vous nourrir mieux sans sacrifier le goût ? Avec la capacité de cuisiner des repas sains avec un minimum d’huile, vous pourrez profiter de vos plats préférés sans vous soucier des excès. De plus, avec l’application qui contient plus de 2000 recettes (en comptant tous les modèles de friteuses possibles de Moulinex), vous ne manquerez jamais d’idées. Inspirez-vous d’un large éventail d’options culinaires allant des plats traditionnels aux créations innovantes, comme celles de Jordi Cruz ou Carlos Ríos.

Avez-vous une famille affamée ou prévoyez-vous une réunion entre amis ? Le Moulinex Easy Fry Deluxe est suffisamment spacieux pour préparer jusqu’à 6 portions en une seule fois. Avec une capacité de 4,2 litres, il vous offre la capacité dont vous avez besoin pour satisfaire les plus gros appétits. Et la puissance ? Préparez-vous à cuisiner avec une puissance maximale de 1500W, ce qui indique que vos plats seront prêts en un clin d’œil.

Cette friteuse à air chaud ne se limite pas à la friture. Imaginez griller, cuire au four et bien plus encore, le tout avec un seul appareil. Des ailes de poulet croustillantes aux succulentes queues de crevettes, des délicieux muffins aux pépites de chocolat aux frites dorées et parfaites, tout est à portée de main.

Si vous voulez cuisiner de manière plus propre, vous pouvez acheter un pack de 100 papiers végétaux pour cette friteuse à air pour seulement 10 euros sur Amazon. Dans ma friteuse, j’ai un pack similaire et je lave le panier et la grille de la friteuse uniquement à de rares occasions, avant je le faisais tous les jours.

Pour rendre votre vie encore plus facile, le panier et la grille sont adaptés au lave-vaisselle, ce qui indique que le nettoyage sera aussi simple que la préparation de vos plats. Par conséquent, la friteuse à air chaud Moulinex Easy Fry Deluxe de 4,2 litres n’est pas seulement un petit appareil électroménager, c’est un portail vers un monde de saveurs, de créativité et de repas sains. Êtes-vous prêt à transformer votre cuisine pour moins de 100 euros ?

