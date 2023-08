L’iPhone 13 est à ta portée pour son prix minimum sur Amazon, mais avec une condition

Vous avez l’opportunité de vous procurer un smartphone emblématique qui a encore beaucoup à offrir.

L’écran de l’iPhone 13.

La première chose que je dois dire, c’est que vous ne devriez pas acheter un iPhone en août. Il reste seulement quelques jours avant la présentation des nouveaux iPhone 15 et il vaut mieux attendre, même si vous ne visez pas l’un des derniers modèles. Cependant, si vous êtes très pressé ou si vous en avez besoin maintenant, je pense que c’est la meilleure option.

L’iPhone 13 est disponible à 654 euros sur Amazon. Il s’agit d’un smartphone reconditionné, mais son état « excellent » le rend très tentant. Gardez à l’esprit qu’il est sorti à la vente à 909 euros et qu’il est pratiquement identique à son successeur, l’iPhone 14. Ce dernier ne vaut pas la peine compte tenu des nombreuses similitudes, si vous voulez passer du côté de la pomme croquée, le 13 est votre numéro.

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

Vous ne manquerez de puissance en aucun cas, le A15 Bionic qui l’anime reste une bête redoutable. En réalité, c’est le même processeur que celui intégré dans son successeur, l’iPhone 14. Il pourra facilement faire fonctionner n’importe quelle application ou jeu que vous pouvez imaginer, vous aurez un téléphone pour un moment.

L’écran de notre protagoniste reste à 6,1 pouces, nous sommes en présence d’un appareil très confortable, ce qui est difficile à trouver de nos jours. C’est un panneau de haut niveau, Apple ne néglige aucun détail, vos séries et films préférés seront d’une netteté incomparable.

Comme vous pouvez l’imaginer, vous pouvez prendre de très bonnes photos avec la double caméra arrière de cet iPhone. Le temps passe, mais notre protagoniste se maintient à un haut niveau. À l’arrière, il intègre deux caméras de 12 mégapixels avec lesquelles vous pourrez prendre des photos partout où vous irez.

Si vous voulez vous procurer un iPhone et que vous ne pouvez pas attendre, je pense que l’iPhone 13 est la meilleure option en ce moment. Il est extrêmement similaire à l’iPhone 14 et vous permet d’économiser beaucoup d’argent, il n’y a pas de problème. Les prix sur Amazon peuvent changer et les modèles reconditionnés sont limités, si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop longtemps.

