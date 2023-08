Apple prévoit de parvenir à un accord avec un utilisateur affecté par une grave défaillance de conception sur les AirPods Max

Il n’est pas le seul utilisateur à se plaindre de ce prétendu défaut.

Les AirPods Max ne sont pas résistants à l’eau

Apple pourrait parvenir à un accord avec un client qui l’a poursuivi en justice pour un prétendu défaut de conception des AirPods Max. Il affirme que le dispositif permet l’entrée d’eau et s’endommage en conséquence. Il prétend que, après une heure d’exercice, la sueur de son corps s’est infiltrée dans les écouteurs. La marque américaine serait sur le point de conclure un accord à l’amiable.

Les AirPods Max ont connu une « mort par condensation »

D’après Forbes, l’affaire a été portée en Californie en 2021 et est actuellement en cours. Le demandeur s’appelle John Keeley. Selon lui, les écouteurs ont subi une « mort par condensation », avec l’infiltration de la sueur qui les a endommagés.

Plus précisément, il affirme que « un défaut latent et matériel provoque l’accumulation de condensation à l’intérieur des écouteurs des AirPods Max, souvent après seulement une ou plusieurs heures d’utilisation [le défaut]. En plus d’affecter l’expérience globale et la valeur des AirPods Max, le défaut entraîne également des problèmes de performances, avec un son dégradé, un écouteur qui ne fonctionne pas, une détection de l’utilisateur défaillante ou une annulation active du bruit (ANC) qui ne fonctionne pas, et/ou d’autres problèmes de charge ».

Les avocats d’Apple soutiennent que l’entreprise informe que les écouteurs ne doivent pas être en contact avec l’eau, car ils ne sont pas résistants à celle-ci. De plus, ils ont demandé à Keeley quel genre d’exercice il a fait, car ils déconseillent aux consommateurs de pratiquer toute activité dans laquelle l’humidité peut pénétrer dans les ouvertures. Quoi qu’il en soit, les deux parties continuent de négocier un accord potentiel. La date limite de dépôt d’une requête de rejet a été prolongée jusqu’au 6 septembre.

Tout indique que les AirPods Max ne sont pas les meilleurs écouteurs pour faire de l’exercice. D’autres produits de l’entreprise, tels que l’Apple Watch ou les derniers modèles d’iPhone, sont résistants à l’eau et peuvent même être immergés à plusieurs mètres. Sur les réseaux sociaux et les forums, il est facile de trouver d’autres utilisateurs se plaignant du même problème.

