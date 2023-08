Ces AirPods Pro coûtent maintenant moins de 260 euros grâce à cette offre

Les AirPods Pro de 2ème génération sont les écouteurs qui sont actuellement en réduction sur Amazon.

Les AirPods Pro de 2ème génération ont une réduction de 40 euros sur leur prix

Si vous êtes utilisateur d’Apple et que vous êtes actuellement à la recherche de nouveaux écouteurs pour votre appareil de la marque à la pomme, alors cette offre que nous vous proposons sera sans aucun doute intéressante pour vous. En réalité, nous avons entre les mains les meilleurs écouteurs sans fil de la société américaine, ceux qui ont actuellement leur prix recommandé avec une réduction qui est très intéressante pour les acheteurs potentiels.

Nous parlons des AirPods Pro de 2ème génération, des écouteurs Bluetooth qui ont généralement un prix de 299 euros, tant dans les stores que sur Amazon ou sur leur propre site web officiel. Il est également à noter que vous pouvez les trouver chez MediaMarkt au même prix que celui qui reste après la réduction que nous allons vous expliquer dans cet article, vous avez donc plusieurs options si vous voulez les acheter en profitant de leur réduction actuelle.

AirPods Pro de 2ème génération

Les AirPods Pro de 2ème génération ont une réduction de 13% sur Amazon

Revenons à la promotion que nous vous apportons dans cet article, nous avons déjà dit que le prix de ces écouteurs est généralement de 299 euros, à quoi il faut maintenant ajouter que leur réduction est de 13%, ce qui fait que leur prix est réduit de 40 euros. Par conséquent, les AirPods Pro de 2ème génération coûtent actuellement 259 euros sur Amazon grâce à cette offre. De plus, n’oubliez pas que si vous avez Amazon Prime, vous pourrez profiter de la livraison rapide et gratuite lors de l’achat, si vous décidez de l’effectuer bien sûr.

Les AirPods Pro de 2ème génération de 2022 sont actuellement les écouteurs Bluetooth sans fil les plus complets disponibles dans le catalogue d’Apple et ils nous offrent une amélioration de la suppression active du bruit, car, comme le déclare Apple, ils sont deux fois plus puissants que la première génération. De plus, ces écouteurs sont équipés de la nouvelle puce H2 pour offrir plus de fonctionnalités et utiliser des algorithmes de calcul, ce qui nous offre une autonomie plus importante et un meilleur son.

De plus, il convient également de mentionner que ces écouteurs sont dotés d’un Audio Spatial personnalisé et d’un suivi dynamique, ce qui nous offre une expérience beaucoup plus immersive. Ils disposent également du mode de son ambiant, qui nous permet d’écouter l’environnement et de minimiser en temps réel l’intensité de chaque bruit, en particulier s’ils sont forts. Par ailleurs, si vous les achetez maintenant, vous recevrez également quatre embouts en silicone, il sera donc facile de trouver ceux qui vous conviennent le mieux.

Avant de conclure cet article, il convient de mentionner que ceux-ci sont certifiés IPX4, ce qui fait de ces écouteurs sans fil des écouteurs résistants à l’eau et à la transpiration. D’autre part, l’autonomie offerte par ces écouteurs peut atteindre jusqu’à 6 heures de lecture audio avec suppression active du bruit, bien qu’elle puisse atteindre 30 heures si nous avons l’étui de charge MagSafe.

➡️ Voir l’offre AirPods Pro de 2ème génération

Enfin, n’oubliez pas que ces AirPods Pro de 2ème génération, compatibles avec « Hey Siri », ont un prix de 259 euros sur Amazon grâce à l’offre actuelle, dont nous ne savons pas combien de temps elle durera.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :