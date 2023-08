Dropbox annonce un changement qui ne réjouira pas tous : adieu au plan de stockage illimité dans le cloud.

Dropbox supprime son plan de stockage illimité en raison de nombreux utilisateurs qui l’utilisent pour miner des cryptomonnaies ou revendent une partie de ce stockage à d’autres personnes.

Malgré le fait qu’il soit payant, Dropbox est l’un des services de stockage dans le cloud les plus utilisés aujourd’hui

Bien qu’il ait été surpassé ces dernières années par des alternatives comme Google Drive ou OneDrive, surtout parce que ces deux-là ont des versions gratuites, Dropbox reste l’une des meilleures applications de stockage dans le cloud car elle est disponible sur toutes les plateformes et offre une grande variété de fonctionnalités réellement utiles telles que la synchronisation sélective.

Depuis un certain temps, Dropbox propose trois plans différents pour les entreprises et vient d’annoncer qu’il a apporté une modification à son plan le plus complet, appelé Advanced, qui ne plaira pas à de nombreux utilisateurs car l’entreprise américaine a décidé de supprimer le stockage illimité de ce plan.

Le stockage illimité de Dropbox est déjà de l’histoire ancienne

Dropbox a récemment publié un article sur son blog officiel dans lequel il annonce qu’il supprime le stockage illimité de son plan Advanced pour les entreprises, car de nombreux utilisateurs l’utilisent « non pas pour gérer une entreprise ou une organisation, mais à des fins telles que le minage de cryptomonnaies et Chia, des personnes non affiliées qui regroupent du stockage pour une utilisation personnelle ou même pour revendre du stockage ».

Dropbox explique avoir pris cette décision après que d’autres services similaires aient changé leurs politiques à cet égard et après avoir constaté, au cours des derniers mois, une augmentation de ce type de comportement parmi les utilisateurs de son plan Advanced.

« Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation de ce comportement à la suite des changements de politiques opérés par d’autres services similaires ».

L’entreprise américaine confirme qu’elle migrera progressivement les utilisateurs actuels vers le plan Advanced modifié à partir du 1er novembre et qu’elle les informera de cette migration au moins 30 jours avant qu’elle ne se produise.

Actuellement, plus de 99 % des clients du plan Advanced de Dropbox utilisent moins de 35 To de stockage par licence et ils pourront continuer à utiliser toute la capacité de stockage du plan qu’ils occupent au moment de la migration. De plus, tous ces clients recevront 5 To supplémentaires de stockage partagé pendant 5 ans sans augmentation de prix.

Pour le 1 % restant qui utilise plus de 35 To de stockage par licence, Dropbox leur proposera une offre similaire à l’ancienne pendant un an et essayera de leur trouver un plan adapté à leurs besoins.

Ainsi, dès maintenant, le plan Advanced commencerait à 15 To pour trois utilisateurs partagés entre eux, chaque licence supplémentaire ajoutera 5 To au stockage partagé et le plan pourra être étendu jusqu’à un maximum de 1 000 To. De plus, Dropbox commencera également à proposer des extensions de stockage comprenant 10 To supplémentaires par mois dans le plan moyennant un paiement mensuel de 10 dollars si vous choisissez le paiement mensuel ou de 8 dollars si vous optez pour le paiement annuel.

