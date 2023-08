Inconnu de beaucoup, ce Xiaomi avec 256 Go et Android 13 peut être le tien pour seulement 170 euros.

Le téléphone n’est pas encore dans le catalogue de vente en Europe sur le site de Xiaomi, mais vous pouvez l’obtenir par d’autres moyens légaux.

Ce Redmi Note 12S est l’un des téléphones milieu de gamme avec le meilleur rapport qualité-prix du catalogue de Xiaomi.

Avez-vous besoin d’un téléphone bon marché, performant, avec une bonne mémoire et une grande batterie ? Le catalogue des téléphones Redmi de Xiaomi est très complet, il y a de tout, sauf ce modèle qui n’est pas encore arrivé sur notre territoire. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs téléphones bon marché de milieu de gamme du moment, avant tout le monde.

Pour seulement 170 euros sur AliExpress Store, vous pouvez obtenir le nouveau Xiaomi Redmi Note 12S, dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, grâce à une remise de 3 euros du vendeur et à l’utilisation du coupon de 30 euros ES30 valable uniquement jusqu’au lundi 28 août inclus le matin. Pour un prix très raisonnable, vous pouvez avoir l’un des smartphones déjà mis à jour vers Android 13.

Obtenez avant tout le monde le Redmi Note 12S, pour seulement 170 euros

Nous commençons par le design, quelque chose d’essentiel pour tout utilisateur de téléphone, car cela dépendra de son utilisation quotidienne, de son confort et de son poids pour le transport. Dans ce cas, nous avons un téléphone fini en plastique de 8,1 mm d’épaisseur et seulement 179 grammes. Son boîtier est résistant à l’eau et à la poussière avec la norme IP53.

85% de la face avant est occupée par son écran Amoled de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour un smartphone à 170 euros, je m’attendais à un écran de moins bonne qualité. Il dispose également d’une protection Gorilla Glass 3, d’une luminosité maximale de 1000 nits et est compatible avec HDR. Cependant, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté, dans le bouton d’alimentation.

Les performances de ce Redmi Note 12S sont assez bonnes et stables, cela est dû au processeur Helio G96 et à ses 8 Go de RAM LPDDR4X. De plus, nous avons 256 Go de mémoire interne dans ce modèle, que nous pourrons étendre avec 1 To supplémentaire grâce aux cartes microSD. Avec cet équipement, vous n’aurez plus de problèmes du type « votre espace de stockage est presque plein ».

Un autre aspect surprenant de ce Redmi Note 12S est son appareil photo. À l’arrière, il intègre un triple appareil photo dirigé par un capteur Samsung de 108 MP f/1.8, un grand angle et une lentille macro. Des vidéos super stables peuvent être enregistrées en 1080p à 60 ips. Son appareil photo frontal de 16 MP prend des photos de portrait assez décentes.

La batterie de 5000 mAh avec capacité de charge inversée pourrait nous donner une autonomie proche de 3 jours avec une utilisation basique. Sa puissance de charge de 33W nous permet de revenir à 100% en à peu près une heure.

En ce qui concerne la connectivité, dans la gamme moyenne de Xiaomi, nous n’avons généralement besoin de rien. Sur ce Redmi Note 12S, nous avons la compatibilité avec les réseaux 4G, NFC, un port pour les écouteurs, l’infrarouge, le WiFi 5, Bluetooth 5.2, GPS et Double SIM.

