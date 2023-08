Arrive un climatiseur portable révolutionnaire : 18 degrés de moins, faible consommation et prix cassé.

Promet consommer 80% de moins qu’un climatiseur habituel.

Le Hexapro promet une révolution dans la température du foyer

La vague de chaleur commence à quitter notre pays, mais les derniers soubresauts génèrent encore une chaleur peu habituelle qui nous rappelle constamment la nécessité d’un appareil technologique pour lutter contre la chaleur à la maison. Xiaomi a lancé son climatiseur portable et a également lancé un mini climatiseur à un prix très compétitif.

Cependant, la marque Hexafresh semble être à l’avant-garde de la lutte contre la chaleur en parvenant à créer un climatiseur très bon marché, qui consomme très peu et qui peut faire baisser la température du foyer jusqu’à 18 degrés Celsius. Une chose que nous aurions sûrement appréciée lors de cette terrible vague de chaleur.

Hexapro de Hexafresh, le climatiseur révolutionnaire

Comme on peut le voir dans la vidéo de présentation, le Hexapro de Hexafresh est un climatiseur compact et portable qui peut couvrir une pièce de 15 mètres carrés mais qui peut être efficace dans des pièces encore plus grandes. Il est capable de faire baisser la température ambiante jusqu’à 18 degrés Celsius en rafraîchissant notre maison avec sa grande puissance.

Son point révolutionnaire réside dans sa faible consommation car il consomme trois fois moins d’énergie qu’un climatiseur traditionnel, ce qui entraîne donc une facture d’électricité beaucoup plus faible que si nous avions un climatiseur portable ou non conventionnel.

Il est important de souligner qu’il utilise le gaz R290, qui n’affecte absolument pas la couche d’ozone et ne génère aucun problème environnemental, ce qui en réalité une option à prendre en compte.

Enfin, il émet un bruit de 51,1 dB, ce qui le rend aussi plus silencieux que les climatiseurs habituels. L’entreprise française s’est efforcée de relever tous les aspects des climatiseurs existants.

Il sert également de chauffage pendant la saison hivernale, offrant la même efficacité énergétique que la climatisation. Dans tous les cas, le HexaPro ne nécessite aucune installation. Il suffit de le mettre en place et de le faire fonctionner, ce qui constitue un avantage par rapport aux climatiseurs classiques.

Pour l’instant, le seul problème pour obtenir l’un de ces appareils est le manque d’incroyables stocks. Il reste très peu d’unités et le stock est très limité en raison de l’été, il sera donc assez difficile d’obtenir un Hexapro cette année. Mais nous pouvons commencer à nous préparer pour l’année prochaine où les températures vont certainement jouer des tours.

En ce qui concerne le prix, il est jusqu’à un certain point abordable. Il a un coût de 339€ avec livraison incluse si vous habitez en France, mais avec un coût supplémentaire si vous l’envoyez à l’étranger, bien que le prix de l’expédition ne soit pas mentionné sur son site web officiel.

En résumé :

Il est capable de faire baisser la température ambiante jusqu’à 18 degrés.

Dans des pièces de 15 mètres carrés et plus.

Aucune installation requise.

Il est vraiment respectueux de l’environnement car il n’émet aucun gaz à effet de serre ni dommageable pour la couche d’ozone.

Il est silencieux, avec un bruit de 51,1 dB contre 57 dB habituels dans ce type de machines.

