God of War: Ragnarok pourrait inclure un DLC en développement, selon une rumeur

Sans aucun doute, l’un des meilleurs jeux de 2022 était God of War: Ragnarok, la suite directe du jeu sorti en 2018 par Sony Santa Monica, et maintenant, près d’un an après sa sortie sur PS4 et PS5, nous recevons des nouvelles très intéressantes sur ce titre. Selon une rumeur, les responsables pourraient déjà travailler sur ce qui serait un DLC pour Ragnarok, ce qui semblait impensable à l’époque.

En d’autres termes, après la sortie du jeu, il a été mentionné que God of War: Ragnarok n’aurait probablement pas d’extension ou quelque chose de similaire, car le studio appartenant à PlayStation Studios travaillerait sur un nouveau projet dirigé par Cory Barlog, directeur du God of War de 2018, et sur une nouvelle livraison de God of War. Quoi qu’il en soit, les récents rumeurs pointent dans une autre direction.

Selon une source réputée, God of War: Ragnarok aura son propre DLC

Project « God of War: Ragnarok DLC » is on the way. Here we go. pic.twitter.com/e1zgaq42eU — The Snitch (@insider_wtf) 24 août 2023

Après avoir laissé quelques indices quelques jours avant la rumeur, le célèbre insider français The Snitch, qui a déjà annoncé d’autres nouvelles à l’avance, laisse entendre que Sony travaillerait sur un DLC pour God of War: Ragnarok. Il semble que cette rumeur, dont a fait écho l’insider mentionné, provienne d’une autre source qui a également révélé des détails sur d’autres projets de l’entreprise.

En tout cas, cette rumeur semble assez plausible compte tenu du fait qu’il y a quelques jours, il a été révélé que Santa Monica Studio cherchait un concepteur avec une connaissance des combats des derniers titres de la franchise protagonisée par Kratos, il aurait donc tout son sens que le studio travaille sur un nouveau projet ou sur le supposé DLC. Nous saurons si ce projet est réel dans un certain temps, mais pour l’instant, aucun détail n’a été divulgué sur cette prétendue extension.

Cependant, comme The Snitch lui-même l’aurait partagé, le développement de ce projet serait terminé à 60% et sa sortie est prévue pour 2024. S’il est confirmé, il faudra voir s’il arrivera sur PS5 et PS4, ou seulement sur PlayStation 5 comme d’autres extensions de certains des derniers exclusivités de la plateforme. Nous resterons attentifs à ce qui se passe.



