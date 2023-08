Amazon rabaisse le prix de l’iPhone 13: rarement il n’a été aussi bon marché

L’iPhone 13 bénéficie d’une réduction de près de 300 euros sur Amazon, il n’a jamais été aussi bon marché.

Amazon offre une importante réduction sur l’iPhone 13

Aujourd’hui, l’iPhone 13 est l’un des meilleurs smartphones d’Apple que vous pouvez acheter. Et pas seulement pour ses caractéristiques, fonctions ou son design attrayant et compact, bien que cela compte aussi, mais parce qu’il ressemble tellement à l’iPhone 14 que vous pourriez penser acheter l’un des nouveaux iPhones d’Apple. Et il peut être à vous, avec une réduction importante rarement vue sur Amazon qui le laisse à seulement 649 euros.

Une grosse réduction qui est encore plus flagrante si l’on compare le prix auquel Amazon le propose avec le prix pratiqué par Apple dans l’Apple Store : 911 euros. Et il ne s’agit pas d’une offre pour un iPhone 13 reconditionné, il s’agit d’un iPhone 13 entièrement neuf avec une capacité de stockage de 128 Go.

Pourquoi l’iPhone 13 est un bon achat ?

La raison principale a déjà été mentionnée. L’iPhone 13, bien qu’il ait été lancé en 2021, présente de nombreuses similitudes avec l’iPhone 14 lancé l’année dernière. Il n’y a presque pas de différence et vous obtiendriez un excellent iPhone pour seulement 649 euros, soit près de 300 euros de moins.

L’iPhone 13 dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, ce qui indique que tout le contenu que vous consommez sera vraiment bien affiché dans toutes les circonstances. De plus, l’écran de l’iPhone 13 est équipé de la technologie TrueTone d’Apple, qui ajuste la luminosité de l’appareil selon l’éclairage ambiant.

D’autre part, il est équipé de la puce A15 Bionic, l’une des dernières puces lancées par Apple, ce qui indique que vous aurez un iPhone extrêmement rapide dans toutes les situations. Vous ne le remarquerez jamais lent ou qu’il se bloque. De plus, vous bénéficierez d’au moins quatre ans de mises à jour d’iOS. Vous aurez donc un iPhone pendant longtemps.

Le système photographique est également remarquable. L’iPhone 13 est doté d’un double appareil photo arrière (12+12 MP) qui offre d’excellents résultats. Vous pourrez prendre de superbes photos grâce à la combinaison de logiciels et de matériel fournie par la société avec ses iPhones.

Enfin, l’autonomie de cet iPhone est également remarquable car il est équipé d’une batterie offrant 19 heures de lecture vidéo. Sans oublier d’autres fonctionnalités telles que la double SIM, Face ID, la résistance à l’eau IP68 jusqu’à 30 minutes à 6 mètres de profondeur, MagSafe et Ceramic Shield.

En résumé, vous ne pouvez pas manquer l’occasion de vous procurer un iPhone 13 pour beaucoup moins. Rappelons-le, seulement 649 euros. Une réduction de près de 300 euros par rapport au prix officiel d’Apple pour un iPhone, qui est presque identique au dernier modèle lancé en 2022.

