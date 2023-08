Sony annonce l’acquisition d’Audeze, une entreprise spécialisée dans la technologie audio

L’achat est effectué pour améliorer l’expérience audio dans les jeux PlayStation.

Sony achète Audeze

Les achats dans le monde des jeux vidéo sont devenus très courants ces derniers temps, bien que la plupart ne suivent pas un processus aussi long que celui de la acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, dont nous avons récemment vu qu’Ubisoft pourrait en tirer son bénéfice. Cependant, certains de ces achats n’ont pas autant d’impact et ne consistent pas nécessairement en la simple acquisition d’un studio ou d’un éditeur de jeux.

Dans ce deuxième groupe, nous pouvons inclure le dernier mouvement effectué par Sony pour PlayStation, car les Japonais ont récemment annoncé l’achat d’Audeze, une société américaine spécialisée dans la technologie audio et la fabrication de casques, ainsi que de dispositifs spécifiquement conçus pour les jeux.

Sony fait l’acquisition des services d’Audeze

Il semble qu’une fois l’achat conclu, Audeze fera partie de PlayStation, mais continuera de fonctionner de manière indépendante, et vendra également des produits pour d’autres plateformes. Selon Sony, cette acquisition est réalisée pour renforcer ses efforts d’innovation dans l’expérience audio de ses jeux vidéo. « Basée à Santa Ana, en Californie, Audeze développe des casques conçus pour les marchés professionnels de l’audio, des audiophiles et des jeux vidéo, qui ont reçu des distinctions », indique l’annonce.

« Ces casques utilisent les technologies brevetées d’Audeze ainsi que ses transducteurs planaires exclusifs pour offrir une expérience sonore exceptionnelle aussi bien aux consommateurs qu’aux professionnels de l’enregistrement, y compris aux ingénieurs du son de nombreux studios de développement de jeux vidéo« , soulignent-ils chez Sony. « De plus, Audeze conçoit et fabrique ses transducteurs magnétiques plats et casques professionnels dans ses installations en Californie ».

De plus, Hideaki Nishino, vice-président principal de l’expérience de la plateforme chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d’apporter l’expérience d’Audeze à l’écosystème PlayStation, tirant parti des grandes avancées que nous avons réalisées avec Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5 et les écouteurs sans fil Pulse 3D« .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :