La manœuvre d’Apple avec le câble USB-C de l’iPhone 15 : si vous voulez plus de vitesse, vous devrez passer à la caisse

Apple planifierait de vendre un câble Thunderbolt 4 séparément pour l’iPhone 15 Pro

Il reste moins de trois semaines avant le lancement des iPhone 15 et 15 Pro, et, incroyable mais vrai, tous les rumeurs se concentrent sur leurs câbles. D’un côté, le câble de charge USB-C inclus dans la boîte des iPhone 15 serait limité aux vitesses de transfert USB 2.0 et, d’autre part, il serait torsadé, coloré et plus long.

Il semble qu’Apple n’inclurait pas non plus un câble de charge USB-C Thunderbolt 4 dans la boîte des iPhone 15 Pro et qu’il devra être acheté séparément. Les dernières rumeurs font état d’un câble Thunderbolt qui sera vendu séparément et qui prendra en charge des vitesses allant jusqu’à 40 Gbps.

Il faudrait passer à la caisse si l’on souhaite un câble USB-C Thunderbolt 4 pour l’iPhone 15 Pro

Le célèbre fuiteur Kosutami a publié un tweet sur son compte personnel de X, où il détaille quelques spécifications de ce nouveau câble pour l’iPhone 15 Pro que Apple vendrait séparément. D’une part, il aurait une longueur de 0,8 mètres, soit 1 mètre de moins que le câble actuel vendu par Apple, qui mesure 1,8 mètres. D’autre part, le leaker affirme qu’il prendra en charge une charge allant jusqu’à 150 W.

Ce nouveau câble permettrait non seulement des transferts de données plus rapides, mais il permettrait également de charger les iPhone 15 Pro plus rapidement. Bien qu’il ne le fasse pas à 150 W, on s’attend à ce que ces nouveaux iPhone soient capables de se charger à une vitesse de 35 W, la plus rapide de l’histoire de l’iPhone.

Si cette rumeur est vraie, elle coïncide avec ce que l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré dans le passé. Selon Kuo, les iPhone 15 Pro viendront avec un câble de charge qui prendra en charge les vitesses de transfert USB 3.2 ou Thunderbolt 3. Ainsi, si l’on souhaite des vitesses de transfert et de charge plus rapides de Thunderbolt 4, il faudra passer à la caisse.

On ne sait pas encore comment la société de la pomme mordue implémentera la transition vers l’USB-C sur ses iPhone. En fin de compte, ce ne sont que des rumeurs, mais ce sont des choses qu’Apple pourrait très bien faire. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre que Apple lance les nouveaux appareils pour pouvoir dissiper les doutes.



