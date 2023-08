Un des meilleurs Xiaomi bon marché baisse jusqu’à 112 euros dans sa version la plus puissante

Passez du temps, mais ce Xiaomi reste l’un des meilleurs achats bon marché que vous puissiez faire.

Le Redmi 10 2022 est à votre portée pour seulement 112 euros grâce à l’une des offres d’Amazon. Nous parlons de la version mondiale de l’appareil chinois, comme il se doit, en particulier le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est le plus puissant et complet de tous, ça ne vous semble pas bien?

Le smartphone de Xiaomi est arrivé sur le marché pour près de 200 euros et bien qu’il soit tombé en prix dans la boutique officielle du fabricant chinois, ses 139,99 euros ne sont pas aussi intéressants que ce que propose Amazon. Vous avez l’opportunité de ramener à la maison un téléphone mobile complet et fiable pour très peu cher, n’y réfléchissez plus.

À l’avant se trouve un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ qui se déplace en douceur grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Malgré le prix économique de notre protagoniste, il intègre un panneau de assez haut niveau sur lequel vous pourrez profiter de films, séries, jeux et tout autre contenu qui vous vient à l’esprit.

MediaTek Helio G88

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,5″, résolution Full HD+ et 90 Hz

4 caméras arrière

Batterie de 5.000 mAh

Jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Au cœur de l’appareil se trouve l’un des processeurs fabriqués par MediaTek, le Helio G88. Il fera fonctionner sans difficulté les applications que vous utilisez quotidiennement, avec ce Redmi, vous pouvez être plus que tranquille. De plus, n’oubliez pas, vous emportez chez vous le modèle le plus complet de tous, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Sors de chez toi, vis toutes sortes d’aventures et capture-les avec les caméras de ce Redmi. À l’arrière se trouvent un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait. Ils font un excellent travail, ils ne vous décevront pas.

Tu l’as vu de tes propres yeux, le smartphone de Xiaomi arrive avec une fiche de caractéristiques complète et tout ce dont vous avez besoin pour performer au quotidien. Je n’ai aucun doute, c’est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire si vous recherchez un appareil équilibré et à prix abordable.

